Жители РФ назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком
Жители РФ назвали Александра Лукашенко самым популярным иностранным политиком. По словам гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, белорусский лидер воспринимается как пророссийский деятель, невзирая на все «но».
Многие россияне считают Лукашенко строителем экономики, которая поддерживает стабильное развитие государства. Ранее конкурентом по уровню популярности для него был Нурсултан Назарбаев, но теперь он привлекает меньше внимания. Популярность Лукашенко поясняется восприятием его политики как пророссийской.
«Вдобавок, его считают рачительным хозяином и человеком, создавшем стабильную и постоянно растущую экономику. Он обеспечивает весьма жесткий порядок в пределах государства», — отмечает Федоров.
Многие россияне считают Лукашенко строителем экономики, которая поддерживает стабильное развитие государства. Ранее конкурентом по уровню популярности для него был Нурсултан Назарбаев, но теперь он привлекает меньше внимания. Популярность Лукашенко поясняется восприятием его политики как пророссийской.
«Вдобавок, его считают рачительным хозяином и человеком, создавшем стабильную и постоянно растущую экономику. Он обеспечивает весьма жесткий порядок в пределах государства», — отмечает Федоров.
Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:38