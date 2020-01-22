Жители РФ назвали Лукашенко самым популярным зарубежным политиком





Многие россияне считают Лукашенко строителем экономики, которая поддерживает стабильное развитие государства. Ранее конкурентом по уровню популярности для него был Нурсултан Назарбаев, но теперь он привлекает меньше внимания. Популярность Лукашенко поясняется восприятием его политики как пророссийской., — отмечает Федоров.