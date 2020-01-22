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Проскурякова провела зимние каникулы у своей падчерицы в Майами

Юлия Проскурякова решила провести зимние каникулы у своей падчерицы в Майами. 27-летняя супруга Игоря Николаева также опубликовала фотографии с дочерью после отпуска.

В первом браке Николаева родилась дочь Юлия, которая теперь живет в США вместе с матерью. Избранница композитора отправилась в гости к 41-летней падчерице вместе с единственной наследницей. Известно, что четырехлетняя Вероника давно хотела увидеть свою старшую сестру, с которой у нее установились хорошие отношения. Игорь Николаев позднее с юмором отметил, что сразу по прилету в аэропорт его дочери бросились друг другу в объятия, оставив родителей разбираться с чемоданами и ручной кладью.

Проскурякова также рассказала, что любовь у них взаимная, а сама Вероника осталась с отличными впечатлениями от поездки. 37-летняя певица подтвердила свои слова снимком, на котором её маленькая дочь с удовольствием загорает на шезлонге. Кроме прочего, недавно Николаев отметил свое 60-летие в кругу близких и друзей. На юбилее присутствовали не только мама знаменитого артиста Светлана Митрофановна, но и Алла Пугачева, певица Валерия, Иосиф Пригожин, Валентина и Марина Юдашкины, Наталья Подольская и Владимир Пресняков.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:30

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