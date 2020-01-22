Ведущую «Дом-2» Ольгу Орлову высмеяли за "дряхлую" грудь
На ведущую телевизионного проекта «Дом-2» Ольгу Орлову в прямом смысле слова напали хейтеры из-за ее очередного фото в купальнике. Некоторые пользователи социальных сетей пришли к выводу, что ее бюст выглядит не совсем идеально.
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова вновь показала, что у нее шикарное тело. Она сделала снимок у бессейна в купальнике, который подчеркнул ее бюст. Большинство пользователей интернета отметили, что у нее отличные формы, но нашлись и те, кто начал искать недостатки.
Так, эти недоброжелатели высмеяли звезду за чрезмерное увлечение фотошопом. Ольга Орлова совсем не красавица, а также ее бюсту достаточно далеко до упругого идеала. Ведущая «Дом-2» решила вообще воздержаться от комментариев. Возможно, потому что в ее адрес доброжелательных слов написали в разы больше чем негатива.
Стоит отметить, что ранее Ольга Орлова уже размещала фотографии в Сети практически в обнаженном виде, причем поступая так она отмечала, что ее возлюбленный далек от мира социальных сетей и скорее всего не увидит откровенные снимки.
Ведущая «Дом-2» Ольга Орлова вновь показала, что у нее шикарное тело. Она сделала снимок у бессейна в купальнике, который подчеркнул ее бюст. Большинство пользователей интернета отметили, что у нее отличные формы, но нашлись и те, кто начал искать недостатки.
Так, эти недоброжелатели высмеяли звезду за чрезмерное увлечение фотошопом. Ольга Орлова совсем не красавица, а также ее бюсту достаточно далеко до упругого идеала. Ведущая «Дом-2» решила вообще воздержаться от комментариев. Возможно, потому что в ее адрес доброжелательных слов написали в разы больше чем негатива.
Стоит отметить, что ранее Ольга Орлова уже размещала фотографии в Сети практически в обнаженном виде, причем поступая так она отмечала, что ее возлюбленный далек от мира социальных сетей и скорее всего не увидит откровенные снимки.