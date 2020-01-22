Хьюго Уивинг не вернется к роли агента Смита в сиквеле «Матрицы»
Фанаты с нетерпением ожидают новых новостей о четвертой части кинофраншизы «Матрица», в которой появятся знакомые лица. Однако, Хьюго Уивинг недавно заявил, что не вернется к роли агента Смита в сиквеле культового фантастического боевика.
Официальный анонс Warner Bros. о сиквеле «Матрицы» включал подтверждение того, что актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим культовым ролям. Франшиза сестер Вачовски была бы ничем без участия Нео и Тринити, по мнению фанатов. То же самое можно сказать и об агенте Смите, злодее оригинальной трилогии, которого сыграл Хьюго Уивинг. Все же, звезда Голливуда не будет участвовать в проекте, о чем проинформировал сам артист в новом интервью.
Уивинг утверждает, что не вернется к своей роли в «Матрице 4» из-за проблем с рабочим графиком. Известно, что сейчас знаменитость готовиться к театральному спектаклю «Визит». «Мы пытались с Ланой Вачовски договориться о совмещении работы, но в итоге она решила, что съемки пройдут без меня» - сообщил 59-летний британец. В то же время, вполне вероятным является возможность появления агента Смита в предстоящей картине, но с другим актером. Напомним, что премьера фантастического боевика намечена на 21 мая 2021 года.
Официальный анонс Warner Bros. о сиквеле «Матрицы» включал подтверждение того, что актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим культовым ролям. Франшиза сестер Вачовски была бы ничем без участия Нео и Тринити, по мнению фанатов. То же самое можно сказать и об агенте Смите, злодее оригинальной трилогии, которого сыграл Хьюго Уивинг. Все же, звезда Голливуда не будет участвовать в проекте, о чем проинформировал сам артист в новом интервью.
Уивинг утверждает, что не вернется к своей роли в «Матрице 4» из-за проблем с рабочим графиком. Известно, что сейчас знаменитость готовиться к театральному спектаклю «Визит». «Мы пытались с Ланой Вачовски договориться о совмещении работы, но в итоге она решила, что съемки пройдут без меня» - сообщил 59-летний британец. В то же время, вполне вероятным является возможность появления агента Смита в предстоящей картине, но с другим актером. Напомним, что премьера фантастического боевика намечена на 21 мая 2021 года.
Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:23