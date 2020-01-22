Хьюго Уивинг не вернется к роли агента Смита в сиквеле «Матрицы»





Официальный анонс Warner Bros. о сиквеле «Матрицы» включал подтверждение того, что актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся к своим культовым ролям. Франшиза сестер Вачовски была бы ничем без участия Нео и Тринити, по мнению фанатов. То же самое можно сказать и об агенте Смите, злодее оригинальной трилогии, которого сыграл Хьюго Уивинг. Все же, звезда Голливуда не будет участвовать в проекте, о чем проинформировал сам артист в новом интервью.Уивинг утверждает, что не вернется к своей роли в «Матрице 4» из-за проблем с рабочим графиком. Известно, что сейчас знаменитость готовиться к театральному спектаклю «Визит».- сообщил 59-летний британец. В то же время, вполне вероятным является возможность появления агента Смита в предстоящей картине, но с другим актером. Напомним, что премьера фантастического боевика намечена на 21 мая 2021 года.