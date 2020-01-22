Меган Маркл и принц Гарри запретили прессе вмешиваться в их личную жизнь
Меган Маркл и принц Гарри обратились к прессе с требованием о запрете вмешательства в их личную жизнь. В противном случае пара подаст на нарушителей в суд.
Адвокаты герцога и герцогини Сассекских составили предупреждения для папарацци после случая, который произошел в одном из канадских парков. Меган Маркл и принц Гарри прогуливались с ребенком, а фотографы снова поймали их в кадр без согласования съемки. Кроме того, их дом буквально атакован фотокорреспондентами, они используют чувствительные объективы, что позволяет запечатлеть кадры из жизни семьи даже внутри жилища.
8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили об отречении от престола. Члены королевской семьи решили начать жизнь простых граждан, самостоятельно обеспечивая себя в финансовом плане. С весны этого года они перестанут получать деньги от государства. В том числе пара вернет деньги, которые потратила на ремонт своей резиденции. Титулы герцога и герцогини Сассекских решено было за ними сохранить.
Адвокаты герцога и герцогини Сассекских составили предупреждения для папарацци после случая, который произошел в одном из канадских парков. Меган Маркл и принц Гарри прогуливались с ребенком, а фотографы снова поймали их в кадр без согласования съемки. Кроме того, их дом буквально атакован фотокорреспондентами, они используют чувствительные объективы, что позволяет запечатлеть кадры из жизни семьи даже внутри жилища.
8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили об отречении от престола. Члены королевской семьи решили начать жизнь простых граждан, самостоятельно обеспечивая себя в финансовом плане. С весны этого года они перестанут получать деньги от государства. В том числе пара вернет деньги, которые потратила на ремонт своей резиденции. Титулы герцога и герцогини Сассекских решено было за ними сохранить.
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:15