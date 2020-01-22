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Компания Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

Компания Sony работает над созданием первого в мире смартфона, укомплектованного дисплеем с разрешением 4К и поддержкой сетей связи стандарта 5G. В интернете сообщается, что новый флагман производителя будет оснащён уникальным комплектом технических параметров, которыми на сегодня не могут похвастаться другие продукты соответствующего сегмента.
Компания Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G

По имеющимся данным, устройство покажут 24 февраля во время выставки MWC-2020, которая будет проходить в Барселоне. Отмечается, что смартфон впервые в отрасли будет оснащен дисплеем стандарта 4K и модулем 5G в составе чипа Snapdragon 865. Диагональ экрана составит 6,6”, а пропорции высоты и ширины — 21:9. Для этого будет использован модуль OLED с возможностью включения HDR.

На обратной стороне корпуса устройства будет размещен модуль камеры из 4-х датчиков. Конфигурация включает основной датчик на 48 либо 64 Mpx, а также два модуля по 12 Mpx и ToF. Приблизительная стоимость новинки озвучена на уровне $850.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:04

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