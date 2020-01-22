Компания Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G
Компания Sony работает над созданием первого в мире смартфона, укомплектованного дисплеем с разрешением 4К и поддержкой сетей связи стандарта 5G. В интернете сообщается, что новый флагман производителя будет оснащён уникальным комплектом технических параметров, которыми на сегодня не могут похвастаться другие продукты соответствующего сегмента.
По имеющимся данным, устройство покажут 24 февраля во время выставки MWC-2020, которая будет проходить в Барселоне. Отмечается, что смартфон впервые в отрасли будет оснащен дисплеем стандарта 4K и модулем 5G в составе чипа Snapdragon 865. Диагональ экрана составит 6,6”, а пропорции высоты и ширины — 21:9. Для этого будет использован модуль OLED с возможностью включения HDR.
На обратной стороне корпуса устройства будет размещен модуль камеры из 4-х датчиков. Конфигурация включает основной датчик на 48 либо 64 Mpx, а также два модуля по 12 Mpx и ToF. Приблизительная стоимость новинки озвучена на уровне $850.
По имеющимся данным, устройство покажут 24 февраля во время выставки MWC-2020, которая будет проходить в Барселоне. Отмечается, что смартфон впервые в отрасли будет оснащен дисплеем стандарта 4K и модулем 5G в составе чипа Snapdragon 865. Диагональ экрана составит 6,6”, а пропорции высоты и ширины — 21:9. Для этого будет использован модуль OLED с возможностью включения HDR.
На обратной стороне корпуса устройства будет размещен модуль камеры из 4-х датчиков. Конфигурация включает основной датчик на 48 либо 64 Mpx, а также два модуля по 12 Mpx и ToF. Приблизительная стоимость новинки озвучена на уровне $850.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:04