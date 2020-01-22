Врач Стива Джобса назвал 4 главных правила для сохранения здоровья в мегаполисе





XVIII Ассамблея "Здоровая Москва" отметилась приездом известного писателя и врача Дэвида Агуса из Кремниевой долины в США, который являлся лечащим врачом покойного основателя Apple Стива Джобса. В своей вступительной речи на мероприятии медик коснулся темы негативного воздействия жизни в мегаполисе на здоровье того или иного человека. По мнению эксперта, необходимо придерживаться нескольких принципов для сохранения функций организма.Одним из таковых является частое времяпровождение на природе, которую можно заменить посещением городского парка. Второй метод перекликается с первым, поскольку телу необходимы частые физические нагрузки, а получасовые прогулки на свежем воздухе должны предоставить необходимое оздоровление. Все же нельзя забывать о необходимость дать себе передышку: Агус советует снижать уровень стресса чтением, просмотром телевизора или занятием любимым делом. Наконец, наиболее важными факторами в поддержании здоровья являются соблюдение режима сна и питания, которые помогут выдержать бурный ритм мегаполиса.