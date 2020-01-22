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Роспотребнадзор предупредил жителей России об опасности "зимних" клещей

Специалисты отечественного Роспотребнадзора выступили с предупреждением о раннем пробуждении клещей из-за аномально теплой зимы. Об опасности этих насекомых уведомила представитель ФБУН НИИ дезинфектологии Наталья Шашина.

Эксперт уточнила, что массового нашествия данных членистоногих не ожидается, поэтому не стоит поддаваться панике. Однако необходимо придерживаться правил безопасности и защищать тело при прогулках на улице. Например, нужно носить длинные брюки, которые можно заправить в сапоги. В защите нуждается живот, поэтому рубашку нужно заправлять в штаны. При этом стоит отказаться от химических препаратов. Несмотря на то, что некоторые клещи пробудились, для полноценной их активности нужна температура воздуха на уровне 8-10 градусов тепла.

Ранее терапевты сообщили, что из-за аномального тепла у многих обострились хронические заболевания дыхательных путей, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:46

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