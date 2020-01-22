Роспотребнадзор предупредил жителей России об опасности "зимних" клещей





Эксперт уточнила, что массового нашествия данных членистоногих не ожидается, поэтому не стоит поддаваться панике. Однако необходимо придерживаться правил безопасности и защищать тело при прогулках на улице. Например, нужно носить длинные брюки, которые можно заправить в сапоги. В защите нуждается живот, поэтому рубашку нужно заправлять в штаны. При этом стоит отказаться от химических препаратов. Несмотря на то, что некоторые клещи пробудились, для полноценной их активности нужна температура воздуха на уровне 8-10 градусов тепла.Ранее терапевты сообщили, что из-за аномального тепла у многих обострились хронические заболевания дыхательных путей, а также проблемы с сердечно-сосудистой системой.