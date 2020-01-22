"Абсурдная ситуация": Рустам Солнцев прокомментировал заявление Вячеслава Володина о штрафе для Алены Водонаевой

На своей странице в соцсети Instagram бывший участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал видеообращение к Володину, где отметил, что штраф является абсурдным. Он поинтересовался, какой будет формулировка, разве что за интимные снимки, сделанные Аленой Водонаевой 15 лет назад без одежды на проекте "Дом-2". Таких норм нет, а потому и штрафовать нельзя, добавил шоумен.Также Рустам Солнцев добавил, что Алена Водонаева никому свою точку зрения не навязывала, она высказалась в Instagram, где на собственной странице может делать все, что хочет. Ситуацию раздули, по мнению шоумена, журналисты и СМИ, спрос должен быть как раз с них, но не с Алены Водонаевой, добавил Солнцев.