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"Абсурдная ситуация": Рустам Солнцев прокомментировал заявление Вячеслава Володина о штрафе для Алены Водонаевой

После того, как журналистка и эпатажная звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева резко высказалась по поводу нового размера материнского капитала, на ее заявление обратил внимание Вячеслав Володин. Более того, депутат предложил оштрафовать звезду на 100 миллионов рублей за неуважение к обществу, на что ответил коллега журналистки по реалити-шоу - шоумен Рустам Солнцев.
"Абсурдная ситуация": Рустам Солнцев прокомментировал заявление Вячеслава Володина о штрафе для Алены Водонаевой

На своей странице в соцсети Instagram бывший участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев опубликовал видеообращение к Володину, где отметил, что штраф является абсурдным. Он поинтересовался, какой будет формулировка, разве что за интимные снимки, сделанные Аленой Водонаевой 15 лет назад без одежды на проекте "Дом-2". Таких норм нет, а потому и штрафовать нельзя, добавил шоумен.

Также Рустам Солнцев добавил, что Алена Водонаева никому свою точку зрения не навязывала, она высказалась в Instagram, где на собственной странице может делать все, что хочет. Ситуацию раздули, по мнению шоумена, журналисты и СМИ, спрос должен быть как раз с них, но не с Алены Водонаевой, добавил Солнцев.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39

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