Участник проекта "Дом-2" Андрей Шабарин пообещал оплатить лечение Дмитрию Дмитренко
Участник проекта "Дом-2" Андрей Шабарин согласился оплатить лечение своему другу и коллеге Дмитрию Дмитренко. Примечательно, что об этом первой заговорила Ольга Рапунцель после произошедшей между мужчинами потасовки.
Не так давно семейство Рапунцелей встретились с Андреем Шабариным и Розалией Райсон за Периметром, что именно между ними произошло, достоверно не известно, но, видимо, возлюбленный блондинки набросился на коллегу по реалити-шоу с кулаками, а в дом Дмитрий Дмитренко вернулся уже с синяком на лице. Позже Илья Яббаров на Лобном месте заявил, что муж Рапунцель-старшей будет подавать заявление в суд за побои на Шабарина.
Буквально в тот же вечер возлюбленный Розалии Райсон пришел в комнату к чете Дмитренко, отметив, что он "с добром". Ольга Рапунцель открыла дверь, отметила, что добрым людям у них всегда рады и впустила мужчину. Практически в тот же момент из ванной комнаты вышел Дмитрий Дмитренко, его возлюбленная стала причитать, что ему нужно лечиться, ведь он "еле ноги носит", пока Шабарин приносил оппоненту свои извинения за произошедшее.
В итоге Андрей Шабарин отметил, что полностью оплатит Дмитренко лечение, лекарства и визиты к врачам, таким образом помирившись с другом.
Не так давно семейство Рапунцелей встретились с Андреем Шабариным и Розалией Райсон за Периметром, что именно между ними произошло, достоверно не известно, но, видимо, возлюбленный блондинки набросился на коллегу по реалити-шоу с кулаками, а в дом Дмитрий Дмитренко вернулся уже с синяком на лице. Позже Илья Яббаров на Лобном месте заявил, что муж Рапунцель-старшей будет подавать заявление в суд за побои на Шабарина.
Буквально в тот же вечер возлюбленный Розалии Райсон пришел в комнату к чете Дмитренко, отметив, что он "с добром". Ольга Рапунцель открыла дверь, отметила, что добрым людям у них всегда рады и впустила мужчину. Практически в тот же момент из ванной комнаты вышел Дмитрий Дмитренко, его возлюбленная стала причитать, что ему нужно лечиться, ведь он "еле ноги носит", пока Шабарин приносил оппоненту свои извинения за произошедшее.
В итоге Андрей Шабарин отметил, что полностью оплатит Дмитренко лечение, лекарства и визиты к врачам, таким образом помирившись с другом.