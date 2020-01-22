Участник проекта "Дом-2" Андрей Шабарин пообещал оплатить лечение Дмитрию Дмитренко





Не так давно семейство Рапунцелей встретились с Андреем Шабариным и Розалией Райсон за Периметром, что именно между ними произошло, достоверно не известно, но, видимо, возлюбленный блондинки набросился на коллегу по реалити-шоу с кулаками, а в дом Дмитрий Дмитренко вернулся уже с синяком на лице. Позже Илья Яббаров на Лобном месте заявил, что муж Рапунцель-старшей будет подавать заявление в суд за побои на Шабарина.Буквально в тот же вечер возлюбленный Розалии Райсон пришел в комнату к чете Дмитренко, отметив, что он "с добром". Ольга Рапунцель открыла дверь, отметила, что добрым людям у них всегда рады и впустила мужчину. Практически в тот же момент из ванной комнаты вышел Дмитрий Дмитренко, его возлюбленная стала причитать, что ему нужно лечиться, ведь он "еле ноги носит", пока Шабарин приносил оппоненту свои извинения за произошедшее.В итоге Андрей Шабарин отметил, что полностью оплатит Дмитренко лечение, лекарства и визиты к врачам, таким образом помирившись с другом.