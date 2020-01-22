Никола Тесла соблюдал обет безбрачия для "общения с космосом и получения сообщений"





Никола Тесла был неординарным ученым не только из-за своих революционных изобретений, но и странностей в личной жизни. Широко известны его радикальные бытовые привычки, вроде четырехчасового сна и патологического стремления к чистоте. Однако немногие знают, что великий физик до самой старости избегал общества женщин, поскольку считал их "похитителями духовной энергии", а женитьбу окрестил "необходимостью поэтов для вдохновения". Поэтому выдвигались многочисленные теории об обете безбрачия, которого Тесла придерживался всю свою жизнь.Кроме того, половое воздержание инженер называл необходимым для появления новых идей, которые были посланы ему с "другого мира". Якобы, общение с космосом вынуждало его сохранять целомудрие, что многие историки обосновывали буддистскими учениями, сильно повлиявшими на мировоззрение Теслы. Более того, увлеченность голубями была настолько сильной у сербского ученого, что после кончины его любимицы, он заявил о "неспособности любить кого-то другого". Стоит отметить, что за 86 лет Никола Тесла запатентовал больше 300 своих личных изобретений, большая часть технической документации к которым исчезла вскоре после кончины физика.