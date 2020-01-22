Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Несколько месяцев назад пара воссоединилась, но держала свой роман в секрете.— заявил 74-летний Питерс порталу The Hollywood Reporter..Брак является пятым для обоих. Среди бывших Андерсон - рокер Томми Ли, с которым у нее двое взрослых сыновей, Кид Рок, Рик Саломон. Совсем недавно актриса жила в Марселе вместе со звездой французского футбола Адилем Рами.Любовная жизнь Питерса стала еще более легендарной: брак с актрисой Лесли Энн Уоррен разгорелся в начале 70-х. Он также был женат на продюсере Кристине Форсайт-Питерс, которая присутствовала на его новой свадьбе в Малибу со своими дочерьми Кейли и Скай (как и сыновья Андерсон - Брэндон и Дилан).Впервые Памела Андерсон и Джо Питерс встретились в середине 80-х годов в особняке Playboy, когда продюсер заметил актрису, которая только что переехала в Лос-Анджелес.- рассказал Питерс.Андерсон же отметила, что продюсер всегда был рядом и никогда не подводил., — отметила актриса.