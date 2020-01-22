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Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Актриса Памела Андерсон и продюсер Джо Питерс поженились 20 января на закрытой церемонии в Малибу. Около 30 лет назад они жили вместе, но тогда их смущала большая разница в возрасте.
Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Несколько месяцев назад пара воссоединилась, но держала свой роман в секрете. «Памела никогда не видела своего полного потенциала как художника. Ей еще светить по-настоящему. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, или я бы не стал так сильно ее любить. Повсюду красивые девушки. Я мог бы выбрать любую, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она делает меня дикой - в хорошем смысле. Она вдохновляет меня. Я защищаю ее и отношусь к ней так, как она того заслуживает »— заявил 74-летний Питерс порталу The Hollywood Reporter..

Брак является пятым для обоих. Среди бывших Андерсон - рокер Томми Ли, с которым у нее двое взрослых сыновей, Кид Рок, Рик Саломон. Совсем недавно актриса жила в Марселе вместе со звездой французского футбола Адилем Рами.

Любовная жизнь Питерса стала еще более легендарной: брак с актрисой Лесли Энн Уоррен разгорелся в начале 70-х. Он также был женат на продюсере Кристине Форсайт-Питерс, которая присутствовала на его новой свадьбе в Малибу со своими дочерьми Кейли и Скай (как и сыновья Андерсон - Брэндон и Дилан).

Впервые Памела Андерсон и Джо Питерс встретились в середине 80-х годов в особняке Playboy, когда продюсер заметил актрису, которая только что переехала в Лос-Анджелес. «Я вошел и увидел этого маленького ангела, сидящего в баре. Это была Пэмми. Ей было около 19 лет. Я знал, что она будет большой звездой. В итоге мы жили вместе. Конечно, Хефнер любил ее и видел ее красоту. Памела была девушкой, которая без макияжа выглядела великолепно. Она была очень умна и очень талантлива. Я пытался отговорить ее от участия в Playboy» - рассказал Питерс.

Андерсон же отметила, что продюсер всегда был рядом и никогда не подводил. «Джон — настоящий «плохой парень», с которым никто не сравнится. Я люблю его очень сильно, как семью. Хотя его жизнь меня когда-то и пугала», — отметила актриса.

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Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 11:09

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