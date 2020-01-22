Ученые: Вкус пищи меняется в зависимости от позы человека, который ее употребляет





Ученые провели эксперимент, в ходе которого установили, что вкус пищи зависит не только от состава самого блюда. В опыте приняли участие более 300 человек. Каждому из них был предложен на пробу деликатес. Группа людей, которая принимала пищу в удобном сидячем положении, отозвалась о лакомстве более позитивно, чем та, что вынуждена была пробовать кулинарные изыски стоя. Специалисты отметили, что вкусовые рецепторы более точны, когда человек ест сидя. Это подтвердил опыт с добавлением избыточного количества соли в пирожные.Ученые попросили испытуемых во время приема пищи держать в руках тяжелую сумку. Это также сказалось на восприятии удовольствия от еды. Люди, удерживающие груз, отмечали, что испытывают меньшее удовольствие от блюда. Сказываются подобные внешние условия и на температурном ощущении. Те, кто выпивал горячий кофе стоя, не отмечали особых неудобств, а те, кто сидел, предпочли подождать, пока напиток остынет.