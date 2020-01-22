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Телеведущая Ксения Собчак ответила на слухи о беременности снимком в бикини

Телеведущая Ксения Собчак продолжает показывать снимки из отпуска, который вместе с сыном Платоном и мужем Константином Богомоловым провела на Мальдивах. Знаменитость в разделе Stories в Instagram показала фото в бикини, окончательно развеяв слухи о предполагаемой беременности.
Телеведущая Ксения Собчак ответила на слухи о беременности снимком в бикини

Еще до свадьбы телеведущей Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым поклонники стали подозревать, что звезда проекта "Дом-2" беременна, что и стало причиной столь скорой свадьбы. То и дело фолловеры и хейтеры искали снимки, которые бы подтверждали догадки, называя срок "интересного положения" знаменитости. Тем не менее, сама эпатажная журналистка никак не комментировала слухи вокруг себя, однако ее стиль одежды явно изменился.

После свадьбы Ксения Собчак стала носить длинные платья и наряды в пол, подчеркивая талию широкими поясами, полностью скрывающими ее живот. Именно это отчасти стало причиной подозрений в беременности. Недавно же звезда показала в разделе Stories в Instagram снимок в бикини, где виден ее абсолютно плоский живот. Таким образом слухи о беременности знаменитость полностью развеяла.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:15

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