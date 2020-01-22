Цеков оценил решение сохранить места в правительстве РФ за Шойгу и Лавровым
Изменения в составе российского правительства не коснулись должностей некоторых политических деятелей, вроде Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. Сергей Цеков недавно оценил решение сохранить место в кабинете министров за руководителями оборонного и внешнеполитических ведомств РФ.
Член Совета Федерации России Сергей Цеков заявил, что позитивно отнесся к переменам в составе правительства страны, которое не только пополнилось свежими лицами, но и сохранило должности за теми деятелями, которые вызывают доверие у соотечественников и пользуются политическим авторитетом. Среди таковых бывший депутат Верховной рады Украины выделил нынешнего министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эту информацию предоставило отечественное издание New Inform.
По мнению Цекова, вышеперечисленные личности не только обладают необходимым опытом для ведения государственных дел, но и большим уважением за пределами страны. Он добавляет, что несмотря на обновление почти половины кабинета министров, в этом ведомстве остались профессионалы. Особенное внимание политик уделяет способностям нового заместителя главы правительства Андрея Белоусова, который предположительно должен стать "началом нового течения в экономической политике России".
Член Совета Федерации России Сергей Цеков заявил, что позитивно отнесся к переменам в составе правительства страны, которое не только пополнилось свежими лицами, но и сохранило должности за теми деятелями, которые вызывают доверие у соотечественников и пользуются политическим авторитетом. Среди таковых бывший депутат Верховной рады Украины выделил нынешнего министра обороны Сергея Шойгу и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Эту информацию предоставило отечественное издание New Inform.
По мнению Цекова, вышеперечисленные личности не только обладают необходимым опытом для ведения государственных дел, но и большим уважением за пределами страны. Он добавляет, что несмотря на обновление почти половины кабинета министров, в этом ведомстве остались профессионалы. Особенное внимание политик уделяет способностям нового заместителя главы правительства Андрея Белоусова, который предположительно должен стать "началом нового течения в экономической политике России".