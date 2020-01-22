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Павел Дуров обвинил компанию Apple в шпионаже

Павел Дуров обвинил компанию Apple в слежке за своими клиентами. Создатель программы Telegram отмечает, что iCloud представляет собой инструмент для сбора данных о пользователях.
Павел Дуров обвинил компанию Apple в шпионаже

Публикацию, посвященную Apple, предприниматель разместил на странице персонального Telegram-канала. Это стало комментарием на ситуацию отказа руководства американской корпорации обеспечить пользователям функционал полной шифровки данных в рамках облачного сервиса.

«Теперь iCloud официально представляет собой инструмент слежения за пользователями», – отмечает Дуров.

Он добавил, что часть приложений, подобных WhatsApp, также могут считаться частью вопроса о ведении шпионажа. Пока нельзя точно сообщить, насколько серьезно поклонники Apple отреагируют на сообщения о слежке и повлияет ли это на саму компанию. При этом прочие американские бренды столкнулись с рядом проблем, сообщает ПолитЭксперт.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:58

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