Павел Дуров обвинил компанию Apple в шпионаже
Павел Дуров обвинил компанию Apple в слежке за своими клиентами. Создатель программы Telegram отмечает, что iCloud представляет собой инструмент для сбора данных о пользователях.
Публикацию, посвященную Apple, предприниматель разместил на странице персонального Telegram-канала. Это стало комментарием на ситуацию отказа руководства американской корпорации обеспечить пользователям функционал полной шифровки данных в рамках облачного сервиса.
«Теперь iCloud официально представляет собой инструмент слежения за пользователями», – отмечает Дуров.
Он добавил, что часть приложений, подобных WhatsApp, также могут считаться частью вопроса о ведении шпионажа. Пока нельзя точно сообщить, насколько серьезно поклонники Apple отреагируют на сообщения о слежке и повлияет ли это на саму компанию. При этом прочие американские бренды столкнулись с рядом проблем, сообщает ПолитЭксперт.
Публикацию, посвященную Apple, предприниматель разместил на странице персонального Telegram-канала. Это стало комментарием на ситуацию отказа руководства американской корпорации обеспечить пользователям функционал полной шифровки данных в рамках облачного сервиса.
«Теперь iCloud официально представляет собой инструмент слежения за пользователями», – отмечает Дуров.
Он добавил, что часть приложений, подобных WhatsApp, также могут считаться частью вопроса о ведении шпионажа. Пока нельзя точно сообщить, насколько серьезно поклонники Apple отреагируют на сообщения о слежке и повлияет ли это на саму компанию. При этом прочие американские бренды столкнулись с рядом проблем, сообщает ПолитЭксперт.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:58