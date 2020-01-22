Длительная депрессия может стать причиной развития онкологии
Психиатр из Египта Ибрагим Магди пришёл к выводу, что длительная депрессия способствует развитию воспалительных процессов в организме. Она приводит к проблемам с давлением и является виновником возникновения онкологии.
Ибрагим Магди уверен в том, что психологические и физические проблемы взаимосвязаны и вытекают одни из других. По мнению ученого, самое главное психологическое расстройство - это депрессия. Основными признаками недуга являются негативное мышление и пониженная, или вовсе отсутствующая способность получать удовольствие от жизни. Также сопутствуют расстройству неоправданное чувство вины, пониженное внимание, слабый тонус организма, плохой сон и аппетит. Симптомы депрессии обостряют хронические заболевания, также проявления каких-либо патологий могут из острого течения переходить в затяжную форму.
Магди резюмировал, что если с психическими расстройствами не начать работать вовремя, то они со временем меньше поддаются лечению, следом возникают воспалительные процессы в организме, ведущие к раку. Поэтому при появлении признаков депрессии нужно обращаться к специалисту как можно быстрее.
Ибрагим Магди уверен в том, что психологические и физические проблемы взаимосвязаны и вытекают одни из других. По мнению ученого, самое главное психологическое расстройство - это депрессия. Основными признаками недуга являются негативное мышление и пониженная, или вовсе отсутствующая способность получать удовольствие от жизни. Также сопутствуют расстройству неоправданное чувство вины, пониженное внимание, слабый тонус организма, плохой сон и аппетит. Симптомы депрессии обостряют хронические заболевания, также проявления каких-либо патологий могут из острого течения переходить в затяжную форму.
Магди резюмировал, что если с психическими расстройствами не начать работать вовремя, то они со временем меньше поддаются лечению, следом возникают воспалительные процессы в организме, ведущие к раку. Поэтому при появлении признаков депрессии нужно обращаться к специалисту как можно быстрее.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:54