Длительная депрессия может стать причиной развития онкологии





Ибрагим Магди уверен в том, что психологические и физические проблемы взаимосвязаны и вытекают одни из других. По мнению ученого, самое главное психологическое расстройство - это депрессия. Основными признаками недуга являются негативное мышление и пониженная, или вовсе отсутствующая способность получать удовольствие от жизни. Также сопутствуют расстройству неоправданное чувство вины, пониженное внимание, слабый тонус организма, плохой сон и аппетит. Симптомы депрессии обостряют хронические заболевания, также проявления каких-либо патологий могут из острого течения переходить в затяжную форму.Магди резюмировал, что если с психическими расстройствами не начать работать вовремя, то они со временем меньше поддаются лечению, следом возникают воспалительные процессы в организме, ведущие к раку. Поэтому при появлении признаков депрессии нужно обращаться к специалисту как можно быстрее.