В РАН озвучили причины отрыва тромба в раннем возрасте
В РАН назвали причины отрыва тромба в раннем возрасте. Также стали известны эффективные методы профилактики.
Оказалось, что ранний тромбоз чаще встречается среди женщин, о чем сообщил академик РАН Юрий Беленков. В частности, риск смерти из-за данного недуга повышается при варикозном расширении вен таза и нижних конечностей. В группе риска также находятся мужчины с мерцательной аритмией. Иногда тромбообразование возникает из-за генетического заболевания крови. При длительном пережатии сосудов тромб отрывается, что часто происходит в раннем возрасте у женщин. Представители сильного пола погибают зачастую от разрыва аневризмы сосудов головного мозга.
Медики советуют обратиться к врачу, если имеются расширенные вены и происходит отек конечностей. Даже в самых запущенных случаях можно поставить кава-фильтр, который препятствует прохождению тромба. Женщинам нужно проходить регулярные осмотры, если они страдают от генетического варикоза, передает “Слово и Дело”.
Оказалось, что ранний тромбоз чаще встречается среди женщин, о чем сообщил академик РАН Юрий Беленков. В частности, риск смерти из-за данного недуга повышается при варикозном расширении вен таза и нижних конечностей. В группе риска также находятся мужчины с мерцательной аритмией. Иногда тромбообразование возникает из-за генетического заболевания крови. При длительном пережатии сосудов тромб отрывается, что часто происходит в раннем возрасте у женщин. Представители сильного пола погибают зачастую от разрыва аневризмы сосудов головного мозга.
Медики советуют обратиться к врачу, если имеются расширенные вены и происходит отек конечностей. Даже в самых запущенных случаях можно поставить кава-фильтр, который препятствует прохождению тромба. Женщинам нужно проходить регулярные осмотры, если они страдают от генетического варикоза, передает “Слово и Дело”.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:50