В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетной атаки





Согласно словам генерал-майора, по факту нападения подготовленный защитный комплекс контроля воздушного пространства формирует цели для защитной системы, которая приступит к исполнению боевого цикла., - сказал Грабчук в интервью для «Красной звезды».Военный добавил, что выявление целей осуществляется на дистанции нескольких тысяч километров. Вдобавок, системы ПРО фиксируют боевые блоки из разнообразных ложных целей, определяют потенциальные траектории.