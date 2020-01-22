В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетной атаки
В Минобороны провели расчет времени на защиту российской столицы от ракетной атаки. Глава ПРО Сергей Грабчук сообщил, что обеспечить перехват снаряда, движущегося в направлении Москвы можно за десятки минут.
Согласно словам генерал-майора, по факту нападения подготовленный защитный комплекс контроля воздушного пространства формирует цели для защитной системы, которая приступит к исполнению боевого цикла.
«Продолжительность функционирования комплекса ПРО может длиться до получаса, но само противостояние часто завершается в несколько минут», - сказал Грабчук в интервью для «Красной звезды».
Военный добавил, что выявление целей осуществляется на дистанции нескольких тысяч километров. Вдобавок, системы ПРО фиксируют боевые блоки из разнообразных ложных целей, определяют потенциальные траектории.
Согласно словам генерал-майора, по факту нападения подготовленный защитный комплекс контроля воздушного пространства формирует цели для защитной системы, которая приступит к исполнению боевого цикла.
«Продолжительность функционирования комплекса ПРО может длиться до получаса, но само противостояние часто завершается в несколько минут», - сказал Грабчук в интервью для «Красной звезды».
Военный добавил, что выявление целей осуществляется на дистанции нескольких тысяч километров. Вдобавок, системы ПРО фиксируют боевые блоки из разнообразных ложных целей, определяют потенциальные траектории.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:41