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В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетной атаки

В Минобороны провели расчет времени на защиту российской столицы от ракетной атаки. Глава ПРО Сергей Грабчук сообщил, что обеспечить перехват снаряда, движущегося в направлении Москвы можно за десятки минут.
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетной атаки

Согласно словам генерал-майора, по факту нападения подготовленный защитный комплекс контроля воздушного пространства формирует цели для защитной системы, которая приступит к исполнению боевого цикла.

«Продолжительность функционирования комплекса ПРО может длиться до получаса, но само противостояние часто завершается в несколько минут», - сказал Грабчук в интервью для «Красной звезды».

Военный добавил, что выявление целей осуществляется на дистанции нескольких тысяч километров. Вдобавок, системы ПРО фиксируют боевые блоки из разнообразных ложных целей, определяют потенциальные траектории.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:41

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