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"Дело в образе жизни": Сергей Соседов объяснил наличие большой армии поклонников у Ольги Бузовой

Музыкальный критик Сергей Соседов решил объяснить "феномен Ольги Бузовой", только недавно артистка похвасталась, что армия ее подписчиков на странице в Instagram достигает более 19 млн человек. По мнению эксперта, люди любят не творчество певицы, а ее образ жизни.
"Дело в образе жизни": Сергей Соседов объяснил наличие большой армии поклонников у Ольги Бузовой

Вчера армия фолловеров Ольги Бузовой в социальной сети Instagram остановилась на отметке в 19,1 млн подписчиков. Тем не менее, многие не верят в то, что это все живые люди, обвиняя звезду в накручивании аудитории с помощью ботов. Музыкальный критик Сергей Соседов высказался по поводу растущей популярности исполнительницы и отметил, что это новый социальный феномен, на который должны обратить внимание психологи и маркетологи.

Соседов посоветовал смотреть не на творчество телеведущей "Дома-2", а на ее образ жизни, именно из-за этого она интересна людям, уточняет эксперт. Также он добавил, что Бузова даже может применять некоторые запрещенные приемы, из-за чего люди становятся в некотором роде "зомби" и начинают следить за ее жизнью в социальной сети.

Рассказав о своей огромной аудитории, Ольга Бузова добавила, что нужно обратить внимание правительства на проблемы в музыкальных школах, а также выделить несколько миллиардов на покупку новых инструментов для учащихся.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:33

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