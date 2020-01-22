Французские ученые реконструировали лицо Марии Магдалины





Мария Магдалина долгое время считалась противоречивой фигурой в католическом вероисповедании. Начиная примерно с V века, христианская святая изображалась как блудница, а популярные, но недоказанные теории также представляли её как жену Иисуса. Совместными усилиями художника и ученого из Франции теперь были получены изображения внешности, которое могло принадлежать проповеднице. Трехмерная реконструкция лица была выполнена на черепе, который многие считают частью останков этой святой, размещенных в базилике Марии Магдалины в церкви Сен-Максимин-ла-Сент-Бом. Согласно легенде, она закончила свои дни отшельником в пещере, поддерживаемая только Святым Причастием, принесенным ей ангелами. Позже паломники построили церковь над её последним местом отдыха.Филипп Шарлье, биологический антрополог из Университета Версаля, и Филипп Фреш, художник-криминалист, смогли создать цифровую модель лица на основе 500 фотографий реликвии. Ученые рассказали, что череп был в таком хорошем состоянии, что у них не было проблем с определением положения носа, глаз и рта. Сара Гиббенс из National Geographic сообщает, что останки вероятно принадлежали женщине около 50 лет, средиземноморского фенотипа. Шарлье выразил желание поработать с черепом в дальнейшем за пределами его реликвария для углеродной датировки и анализа ДНК. Тем не менее, такое испытание включает в себя удаление частей реликвии, против чего выступает католическая церковь.