АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Французские ученые реконструировали лицо Марии Магдалины

Предполагаемые мощи святой Марии Магдалины до недавнего времени хранились во французском храме Сен-Максимен-ла-Сент-Бом. Сохранившийся череп теперь был использован учеными для реконструкции лица христианской персоны.

Мария Магдалина долгое время считалась противоречивой фигурой в католическом вероисповедании. Начиная примерно с V века, христианская святая изображалась как блудница, а популярные, но недоказанные теории также представляли её как жену Иисуса. Совместными усилиями художника и ученого из Франции теперь были получены изображения внешности, которое могло принадлежать проповеднице. Трехмерная реконструкция лица была выполнена на черепе, который многие считают частью останков этой святой, размещенных в базилике Марии Магдалины в церкви Сен-Максимин-ла-Сент-Бом. Согласно легенде, она закончила свои дни отшельником в пещере, поддерживаемая только Святым Причастием, принесенным ей ангелами. Позже паломники построили церковь над её последним местом отдыха.

Филипп Шарлье, биологический антрополог из Университета Версаля, и Филипп Фреш, художник-криминалист, смогли создать цифровую модель лица на основе 500 фотографий реликвии. Ученые рассказали, что череп был в таком хорошем состоянии, что у них не было проблем с определением положения носа, глаз и рта. Сара Гиббенс из National Geographic сообщает, что останки вероятно принадлежали женщине около 50 лет, средиземноморского фенотипа. Шарлье выразил желание поработать с черепом в дальнейшем за пределами его реликвария для углеродной датировки и анализа ДНК. Тем не менее, такое испытание включает в себя удаление частей реликвии, против чего выступает католическая церковь.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В работе Twitter произошел массовый…
Телеведущая Ксения Собчак ответила на слухи о беременности снимком в…
Психологи из США перечислили признаки "любовной…
Лиза и Гарри Галкины приготовили для родителей "жаб в…
Цеков оценил решение сохранить места в правительстве РФ за Шойгу и…
Павел Дуров обвинил компанию Apple в…
В РАН озвучили причины отрыва тромба в раннем…
«Она хайпует»: Рустам Солнцев прокомментировал дерзкое заявление Алены Водонаевой о…
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетной…
"Дело в образе жизни": Сергей Соседов объяснил наличие большой армии поклонников у Ольги…
Французские ученые реконструировали лицо Марии…
Евгений Петросян поздравил Ольгу Любимову с назначением на пост министра культуры…
Слухи об уходе Дмитрия Шепелева с Первого канала оказались "сильно…
Перед грядущей свадьбой Волочкова показала свои кулинарные…
Стас Садальский назвал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры «российским…
Эксперты рассказали, как дольше сохранить картофель и…
В пруду возле дома богатого убийцы из Таиланда нашли сотни человеческих…
Глава “Ленкома” Марк Варшавер опроверг слухи о госпитализации Виктора…
«Он забыл, что является гражданином России»: Вадим Манукян предложил лишить Панина Госпремии из-за слов об «украинском…
Mitsubishi рассказала о новых моделях для российского рынка в 2020…
Яну Рудковскую высмеяли в Сети за «постановку» завтрака в…
Представлен концептуальный Lexus GX Overland для…
Ученые: Частое употребление черного хлеба может существенно снизить риск появления…
Эксперты подтвердили подлинность необычного автопортрета Ван…
Ученые: Растения отлично умеют…
Ученые рассказали об опасностях крабовых…
Медики: Смертельной опасности подвергаются люди с низким уровнем лимфоцитов в…
Медики рассказали о влиянии мультфильмов на психику…
Просмотреть все новости