Евгений Петросян поздравил Ольгу Любимову с назначением на пост министра культуры России

По мнению Евгения Петросяна, культура страны нуждается в полном преображении. Артист не сомневается в том, что молодое поколение сможет уладить все проблемы, но людям необходима соответствующая возможность. Назначение Любимовой на пост министра стало для известного юмориста началом больших изменений. В связи с этим он пожелал политику больших успехов и сил “сдюжить” с поставленной задачей.Петросян напомнил, что культура является многовековым опытом человечества и основой взаимоотношений, а при ее отсутствии начинается хаос и вечные споры. В комментариях подписчики юмориста согласились с его мнением, а также присоединились к поздравлениям.