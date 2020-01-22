Перед грядущей свадьбой Волочкова показала свои кулинарные способности
Анастасия Волочкова отметила день рождения в компании друзей, сообщив о грядущей свадьбе с избранником. Она удивила поклонников кулинарными способностями, опубликовав фото приготовленного блюда в Instagram.
Раньше звезда не уделяла домашним хлопотам внимания, но сейчас стала иначе смотреть на такие вещи, мечтая радовать вторую половинку. Артистка приготовила салат для избранника, позируя с ним перед камерой, а фанаты позитивно отнеслись к необычному сюжету.
Волочкова предпочитает не афишировать личную жизнь, а также не раскрывает личность возлюбленного, сумевшего покорить ее сердце. Пара отдыхала в Таиланде, весело проведя время.
Раньше звезда не уделяла домашним хлопотам внимания, но сейчас стала иначе смотреть на такие вещи, мечтая радовать вторую половинку. Артистка приготовила салат для избранника, позируя с ним перед камерой, а фанаты позитивно отнеслись к необычному сюжету.
Волочкова предпочитает не афишировать личную жизнь, а также не раскрывает личность возлюбленного, сумевшего покорить ее сердце. Пара отдыхала в Таиланде, весело проведя время.
ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:06