Перед грядущей свадьбой Волочкова показала свои кулинарные способности

Раньше звезда не уделяла домашним хлопотам внимания, но сейчас стала иначе смотреть на такие вещи, мечтая радовать вторую половинку. Артистка приготовила салат для избранника, позируя с ним перед камерой, а фанаты позитивно отнеслись к необычному сюжету.Волочкова предпочитает не афишировать личную жизнь, а также не раскрывает личность возлюбленного, сумевшего покорить ее сердце. Пара отдыхала в Таиланде, весело проведя время.