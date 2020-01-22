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Перед грядущей свадьбой Волочкова показала свои кулинарные способности

Анастасия Волочкова отметила день рождения в компании друзей, сообщив о грядущей свадьбе с избранником. Она удивила поклонников кулинарными способностями, опубликовав фото приготовленного блюда в Instagram.
Перед грядущей свадьбой Волочкова показала свои кулинарные способности

Раньше звезда не уделяла домашним хлопотам внимания, но сейчас стала иначе смотреть на такие вещи, мечтая радовать вторую половинку. Артистка приготовила салат для избранника, позируя с ним перед камерой, а фанаты позитивно отнеслись к необычному сюжету.

Волочкова предпочитает не афишировать личную жизнь, а также не раскрывает личность возлюбленного, сумевшего покорить ее сердце. Пара отдыхала в Таиланде, весело проведя время.

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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:06

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