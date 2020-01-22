Стас Садальский назвал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры «российским триумфом»





Назначение Ольги Любимовой Стас Садальский назвал лучшим подарком, который мог сделать Владимир Путин. Артист напомнил, что она является правнучкой известного актера Василия Качалова и дочерью актрисы Марии Шверубович. Садальский вспомнил, как ему вместе со Шверубович худрук Волчек предлагала перейти со штата на договор в театре, что для артиста стало ударом по достоинству. Назначение Любимовой на данный пост он назвал всероссийским триумфом, а также осыпал политика поздравлениями, в том числе всю ее семью.Известно, что Любимова проходила обучение в православной гимназии, а потом окончила факультеты журналистики и театроведения ГИТИСа. Садальский подчеркнул, что все ее родственники являются носителями и хранителями старомосковских традиций театра, веры, знаний, добра и интеллигентности.