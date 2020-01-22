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Эксперты рассказали, как дольше сохранить картофель и бананы

Эксперты сообщили, какие меры помогут дольше сохранить свежесть картофеля и бананов. Подробную информацию можно найти на сайте Everyday Health.
Эксперты рассказали, как дольше сохранить картофель и бананы

Часто люди сталкиваются с порчей продуктов, которые становятся непригодными для употребления или готовки за довольно короткий срок. К примеру, связка бананов чернеет в течение нескольких дней из-за того, что фруктам свойственно выделять этиленовый газ, который в свою очередь способствует быстрому созреванию.

Для замедления этого процесса, достаточно плотно обернуть стебли полиэтиленовой пленкой. Это помогает уменьшить количество выделяемого газа и сохранить свежесть бананов на долгое время, а также этот способ поможет предотвратить ухудшение качества продуктов, что находятся рядом.

Картофелю свойственно быстро прорастать из-за влаги и солнечного света, что приводит к накоплению соланина, который является ядом растительного происхождения и может вызвать отравление у человека при большом количестве в организме.

Овощ желательно держать в прохладном и темном месте. Для предотвращения и задержки прорастания картофеля эксперты утверждают, что достаточно добавить в пакет яблоко, которое продлит срок годности.

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Общество
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:54

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