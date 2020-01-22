Эксперты рассказали, как дольше сохранить картофель и бананы





Часто люди сталкиваются с порчей продуктов, которые становятся непригодными для употребления или готовки за довольно короткий срок. К примеру, связка бананов чернеет в течение нескольких дней из-за того, что фруктам свойственно выделять этиленовый газ, который в свою очередь способствует быстрому созреванию.Для замедления этого процесса, достаточно плотно обернуть стебли полиэтиленовой пленкой. Это помогает уменьшить количество выделяемого газа и сохранить свежесть бананов на долгое время, а также этот способ поможет предотвратить ухудшение качества продуктов, что находятся рядом.Картофелю свойственно быстро прорастать из-за влаги и солнечного света, что приводит к накоплению соланина, который является ядом растительного происхождения и может вызвать отравление у человека при большом количестве в организме.Овощ желательно держать в прохладном и темном месте. Для предотвращения и задержки прорастания картофеля эксперты утверждают, что достаточно добавить в пакет яблоко, которое продлит срок годности.