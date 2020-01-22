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В пруду возле дома богатого убийцы из Таиланда нашли сотни человеческих костей

В пруду, расположенном поблизости от домостроения богатого преступника из Таиланда, обнаружили несколько сотен костей убитых людей. По данным изданий Бангкока, в первых числах января сотрудники полиции арестовали Апичая Онгвизита возрастом 40 лет по подозрению в причинении смерти 22-летней любовнице.
В пруду возле дома богатого убийцы из Таиланда нашли сотни человеческих костей

Женщина числится пропавшей с лета 2019 года. Во время проведения обыска была обнаружена могила с её останками поблизости от домостроения подозреваемого в Бангкоке. Женщина была опознана по тату. Затем один из знакомых богача сообщил полиции о телах иных жертв преступника, которые могли оказаться в пруду. Свидетель является знакомым Онгвизита и получил информацию о телах 2 года назад, когда употреблял запрещенные вещества с убийцей. Богатый таец считал, что трупы невозможно обнаружить, и дал обещание выплатить знакомому 5 тысяч бат (эквивалентно примерно 10 тысяч рублей) после обнаружения каждого тела. Тот согласился, достал из пруда череп человека, и едва сумел сбежать от Онгвизита, попытавшегося его убить.

После обыска 16 января в пруду нашли скелет человека, который был завёрнут в одежду и простыни. Его прижали ко дну при помощи гирь. Спустя день дно пруда обыскивали уже 20 ныряльщиков. После 5 часов тщательных поисков были найдены 288 костей. Сотрудники полиции не исключают, что под водой остались скрытыми иные останки, а также разного рода доказательства преступлений. Онгвизит сознался, что виновен в смерти девушки, останки которой обнаружили первыми. Согласно заявлению, он опасался расставания поэтому на ночь закрывал её в специальном металлическом коробе. В августе 2019-го преступник заметил, что она задохнулась, после чего попытался спрятать тело. Правоохранители ведут проверку случаев исчезновения других женщин, имевших связь с обвиняемым. Апичай Онгвизит является сыном бизнесмена Чалермчая Онгвизита, являвшегося собственником рынка в Бангкоке. В 1983-м Чалермчай был уличен в убийстве и расчленении девушки возрастом 15 лет, которое якобы спланировала его супруга. Впоследствии отец Апичая был застрелен, а мать сбежала за границу вместе с дочерью.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:41

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