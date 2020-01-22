Глава “Ленкома” Марк Варшавер опроверг слухи о госпитализации Виктора Ракова





Оказалось, что звезду сериала “Любить по-русски” не госпитализировали, а провели рентген легких и вскоре актер отправился домой. Марк Варшавер подчеркнул, что Виктор Раков связался с ним по телефону и сообщил, что чувствует себя нехорошо, в частности, у него поднялась температура. Тогда директор “Ленкома” озвучил рекомендацию обратиться в “скорую помощь”. После осмотра медики заявили о необходимости сделать рентген.Ранее Telegram-канал “112” предоставлял данные о срочной госпитализации Ракова, что происходило якобы на фоне дыхательной недостаточности.