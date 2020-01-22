Глава “Ленкома” Марк Варшавер опроверг слухи о госпитализации Виктора Ракова
Стоящий во главе “Ленкома” Марк Варшавер назвал не отвечающими действительности слухи о госпитализации актера Виктора Ракова. Однако деятель при этом подтвердил, что артисту потребовалась помощь медиков.
Оказалось, что звезду сериала “Любить по-русски” не госпитализировали, а провели рентген легких и вскоре актер отправился домой. Марк Варшавер подчеркнул, что Виктор Раков связался с ним по телефону и сообщил, что чувствует себя нехорошо, в частности, у него поднялась температура. Тогда директор “Ленкома” озвучил рекомендацию обратиться в “скорую помощь”. После осмотра медики заявили о необходимости сделать рентген.
Ранее Telegram-канал “112” предоставлял данные о срочной госпитализации Ракова, что происходило якобы на фоне дыхательной недостаточности.
Оказалось, что звезду сериала “Любить по-русски” не госпитализировали, а провели рентген легких и вскоре актер отправился домой. Марк Варшавер подчеркнул, что Виктор Раков связался с ним по телефону и сообщил, что чувствует себя нехорошо, в частности, у него поднялась температура. Тогда директор “Ленкома” озвучил рекомендацию обратиться в “скорую помощь”. После осмотра медики заявили о необходимости сделать рентген.
Ранее Telegram-канал “112” предоставлял данные о срочной госпитализации Ракова, что происходило якобы на фоне дыхательной недостаточности.