Современная реконструкция от Года Нисанова и Зараха Илиева: сохранение облика, изменение качества
Два знаковых для Москвы объекта будут преобразованы в отели по проектам группы компаний «Киевская площадь» под управлением Года Нисанова и Зараха Илиева
Первый объект - реконструкция зданий, примыкающих к архитектурному ансамблю «Зарядье», который находится под охраной ЮНЕСКО. Основная сложность заключается в сохранении исторического облика района и в то же время создании строений с современным функционалом. Работы ведутся по двум историческим объектам: доходный дом купца первой гильдии Зелика Персица и дом страхового общества «Якорь». Здания будут преобразованы в апартотели класса «люкс».
Дом Персица был построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Жерихова в стиле близком к классическому модерну. Купец сдавал квартиры в аренду ремесленникам. Здание страхового общества «Якорь» было создано архитектором Александром Ивановым по заказу страховщиков в 1898 году. Его изначальная отличительная особенность - обилие лепнины на фасаде. Однако в ХХ веке исторические лепные якоря на фасаде были сбиты, и здание стало больше подходить эпохе конструктивизма.
В 2015 году появился проект новой гостиницы на месте обоих строений, однако, было принято решение сохранить их и провести реконструкцию. Как пишут Вести.ру, компания Нисанова и Илиева приступила к проекту в 2016 году. Окончание работ планируется в 2023 году.
Здание фасадом должно вписаться в историческую застройку Варварки и Китайгородского проезда, другой своей частью отель будет выходить прямо на парк «Зарядье». По сути, после реконструкции гостиница дополнит существующие объекты парка, включая созданные «Киевской площадью» - панорамный ресторан «Восход» и гастрономический комплекс. Гостиничный комплекс на Варварке будет состоять из 148 номеров и 55 апартаментов, отель откроется под люксовым брендом Raffles. Это гостиничная сеть знаменита своими роскошными отелями, ресторанами и SPA-центрами.
Председатель совета директоров «Киевской площади» Год Нисанов заявил, что управлять новыми отелями будет французская AccorHotels. Переговоры с Accor проходили при личном участии экс-президента Франции Николя Саркози, члена совета директоров гостиничного оператора.
Еще один более современный, но несмотря на это, тоже исторический символ Москвы - дома-книжки на Новом Арбате. Они были спроектированы архитектором Посохиным в середине ХХ века. Долгие годы там располагались советские учреждения. После развала СССР здания пришли в упадок, долго не ремонтировались и, в конце концов, устарели. Столичное правительство приняло решение продать уникальные объекты при условии сохранения исторического облика. В 2016 году здание по адресу Новый Арбат, 21 выкупил холдинг «Киевская площадь».
Решено было возродить функционал, который задумывался изначальным проектом. Предполагалось, что дома-книжки будут жилыми. Нисанов и Илиев заявили о том, что «книжка» превратиться в гостиницу среднего класса, которых не достает Москве, что стало очевидно после Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Управлять будущим отелем будет так же французская AccorHotels. Пока бизнесмены не обнародовали окончательные планы по преобразованию гостиницы. Как отмечают эксперты отрасли, объект крупный, поэтому может совмещать апартаменты, номера, офисы, а также площади для продажи.
Надо отметить, что Нисанов и Илиев предпочитают долгие истории сотрудничества и редко меняют управляющие компании, а также стремятся сочетать свои активы разными функционалами.
К примеру, компания «Киевская площадь» уже владеет двумя отелями в столице: гостиницами Radisson Slavyanskaya Hotel And Business Centre («Славянская») и Radisson Collection Hotel Moscow (гостиница «Украина»), которые были реконструированы под руководством девелоперов и превратились в отели мирового класса. Так, Radisson Collection – обладатель множества наград, в том числе премий «Путеводная звезда» от мэрии Москвы и Russian Hospitality Awards, которую гостиница получила в 2019 году.
Нельзя не сказать и о проведенной в этом году холдингом реконструкции бывшего трамвайного депо рядом с метро «Белорусская». Компания Нисанова и Илиева открыла в исторических зданиях гастрономический квартал «Депо», который в первый же месяц стал одним из популярнейших в столице мест для проведения досуга.
Уже история
Первый объект - реконструкция зданий, примыкающих к архитектурному ансамблю «Зарядье», который находится под охраной ЮНЕСКО. Основная сложность заключается в сохранении исторического облика района и в то же время создании строений с современным функционалом. Работы ведутся по двум историческим объектам: доходный дом купца первой гильдии Зелика Персица и дом страхового общества «Якорь». Здания будут преобразованы в апартотели класса «люкс».
Дом Персица был построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Жерихова в стиле близком к классическому модерну. Купец сдавал квартиры в аренду ремесленникам. Здание страхового общества «Якорь» было создано архитектором Александром Ивановым по заказу страховщиков в 1898 году. Его изначальная отличительная особенность - обилие лепнины на фасаде. Однако в ХХ веке исторические лепные якоря на фасаде были сбиты, и здание стало больше подходить эпохе конструктивизма.
Будущее Зарядья
В 2015 году появился проект новой гостиницы на месте обоих строений, однако, было принято решение сохранить их и провести реконструкцию. Как пишут Вести.ру, компания Нисанова и Илиева приступила к проекту в 2016 году. Окончание работ планируется в 2023 году.
Здание фасадом должно вписаться в историческую застройку Варварки и Китайгородского проезда, другой своей частью отель будет выходить прямо на парк «Зарядье». По сути, после реконструкции гостиница дополнит существующие объекты парка, включая созданные «Киевской площадью» - панорамный ресторан «Восход» и гастрономический комплекс. Гостиничный комплекс на Варварке будет состоять из 148 номеров и 55 апартаментов, отель откроется под люксовым брендом Raffles. Это гостиничная сеть знаменита своими роскошными отелями, ресторанами и SPA-центрами.
Председатель совета директоров «Киевской площади» Год Нисанов заявил, что управлять новыми отелями будет французская AccorHotels. Переговоры с Accor проходили при личном участии экс-президента Франции Николя Саркози, члена совета директоров гостиничного оператора.
Новая страница старой «книжки»
Еще один более современный, но несмотря на это, тоже исторический символ Москвы - дома-книжки на Новом Арбате. Они были спроектированы архитектором Посохиным в середине ХХ века. Долгие годы там располагались советские учреждения. После развала СССР здания пришли в упадок, долго не ремонтировались и, в конце концов, устарели. Столичное правительство приняло решение продать уникальные объекты при условии сохранения исторического облика. В 2016 году здание по адресу Новый Арбат, 21 выкупил холдинг «Киевская площадь».
Решено было возродить функционал, который задумывался изначальным проектом. Предполагалось, что дома-книжки будут жилыми. Нисанов и Илиев заявили о том, что «книжка» превратиться в гостиницу среднего класса, которых не достает Москве, что стало очевидно после Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Управлять будущим отелем будет так же французская AccorHotels. Пока бизнесмены не обнародовали окончательные планы по преобразованию гостиницы. Как отмечают эксперты отрасли, объект крупный, поэтому может совмещать апартаменты, номера, офисы, а также площади для продажи.
Центры притяжения
Надо отметить, что Нисанов и Илиев предпочитают долгие истории сотрудничества и редко меняют управляющие компании, а также стремятся сочетать свои активы разными функционалами.
К примеру, компания «Киевская площадь» уже владеет двумя отелями в столице: гостиницами Radisson Slavyanskaya Hotel And Business Centre («Славянская») и Radisson Collection Hotel Moscow (гостиница «Украина»), которые были реконструированы под руководством девелоперов и превратились в отели мирового класса. Так, Radisson Collection – обладатель множества наград, в том числе премий «Путеводная звезда» от мэрии Москвы и Russian Hospitality Awards, которую гостиница получила в 2019 году.
Нельзя не сказать и о проведенной в этом году холдингом реконструкции бывшего трамвайного депо рядом с метро «Белорусская». Компания Нисанова и Илиева открыла в исторических зданиях гастрономический квартал «Депо», который в первый же месяц стал одним из популярнейших в столице мест для проведения досуга.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:08