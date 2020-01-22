Mitsubishi рассказала о новых моделях для российского рынка в 2020 году
Японская компания Mitsubishi рассказала о новых автомобилях для российского рынка, которые станут доступны покупателям уже в текущем году. Как утверждают представители марки, в России появится обновленная версия кроссовера ASX, а также рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
Примечательно, что обновленную версию кроссовера Mitsubishi ASX компания впервые представила еще в марте минувшего года в рамках Женевского автосалона. Это обновление стало уже четвертым по счету для актуального поколения кроссовера. Внешность машины оформили в новом фирменном стиле Dynamic Shield, хотя в реальности визуально изменения заметны не сразу. Для российского рынка обновленная версия модели будет доступна с 1,6-литровым 117-сильным или 2,0-литровым 150-сильным атмосферными двигателями, которые агрегируются 6-ступенчатой МКПП или «автоматом» с таким же количеством передач.
Что же касается рестайлингового Mitsubishi Pajero Sport, то этот внедорожник также стал больше соответствовать новому фирменному дизайну марки. Сейчас «рамник» внешне стал чем-то похож на актуальное поколение пикапа L200. Новинку оснастили стильной 2-уровневой головной оптикой и немного переработанными задними фонарями. Кроме того, на двери багажного отсека появился спойлер, а вот в салоне из обновлений можно отметить цифровую приборную панель и изменившуюся центральную консоль.
Моторная гамма Mitsubishi Pajero Sport для российского рынка включает в себя 2,4-литровый «турбодизель» мощностью 181 л.с. с 8-ступенчатой АКПП, а также 3,0-литровый 209-сильный бензиновый V6 с такой же трансмиссией.
Примечательно, что обновленную версию кроссовера Mitsubishi ASX компания впервые представила еще в марте минувшего года в рамках Женевского автосалона. Это обновление стало уже четвертым по счету для актуального поколения кроссовера. Внешность машины оформили в новом фирменном стиле Dynamic Shield, хотя в реальности визуально изменения заметны не сразу. Для российского рынка обновленная версия модели будет доступна с 1,6-литровым 117-сильным или 2,0-литровым 150-сильным атмосферными двигателями, которые агрегируются 6-ступенчатой МКПП или «автоматом» с таким же количеством передач.
Что же касается рестайлингового Mitsubishi Pajero Sport, то этот внедорожник также стал больше соответствовать новому фирменному дизайну марки. Сейчас «рамник» внешне стал чем-то похож на актуальное поколение пикапа L200. Новинку оснастили стильной 2-уровневой головной оптикой и немного переработанными задними фонарями. Кроме того, на двери багажного отсека появился спойлер, а вот в салоне из обновлений можно отметить цифровую приборную панель и изменившуюся центральную консоль.
Моторная гамма Mitsubishi Pajero Sport для российского рынка включает в себя 2,4-литровый «турбодизель» мощностью 181 л.с. с 8-ступенчатой АКПП, а также 3,0-литровый 209-сильный бензиновый V6 с такой же трансмиссией.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:11