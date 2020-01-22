АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.62 USD 61.86
Курс валют на 22.01.2020

Mitsubishi рассказала о новых моделях для российского рынка в 2020 году

Японская компания Mitsubishi рассказала о новых автомобилях для российского рынка, которые станут доступны покупателям уже в текущем году. Как утверждают представители марки, в России появится обновленная версия кроссовера ASX, а также рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
Mitsubishi рассказала о новых моделях для российского рынка в 2020 году

Примечательно, что обновленную версию кроссовера Mitsubishi ASX компания впервые представила еще в марте минувшего года в рамках Женевского автосалона. Это обновление стало уже четвертым по счету для актуального поколения кроссовера. Внешность машины оформили в новом фирменном стиле Dynamic Shield, хотя в реальности визуально изменения заметны не сразу. Для российского рынка обновленная версия модели будет доступна с 1,6-литровым 117-сильным или 2,0-литровым 150-сильным атмосферными двигателями, которые агрегируются 6-ступенчатой МКПП или «автоматом» с таким же количеством передач.

Что же касается рестайлингового Mitsubishi Pajero Sport, то этот внедорожник также стал больше соответствовать новому фирменному дизайну марки. Сейчас «рамник» внешне стал чем-то похож на актуальное поколение пикапа L200. Новинку оснастили стильной 2-уровневой головной оптикой и немного переработанными задними фонарями. Кроме того, на двери багажного отсека появился спойлер, а вот в салоне из обновлений можно отметить цифровую приборную панель и изменившуюся центральную консоль.

Моторная гамма Mitsubishi Pajero Sport для российского рынка включает в себя 2,4-литровый «турбодизель» мощностью 181 л.с. с 8-ступенчатой АКПП, а также 3,0-литровый 209-сильный бензиновый V6 с такой же трансмиссией.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава “Ленкома” Марк Варшавер опроверг слухи о госпитализации Виктора…
«Он забыл, что является гражданином России»: Вадим Манукян предложил лишить Панина Госпремии из-за слов об «украинском…
Mitsubishi рассказала о новых моделях для российского рынка в 2020…
Яну Рудковскую высмеяли в Сети за «постановку» завтрака в…
Представлен концептуальный Lexus GX Overland для…
Ученые: Частое употребление черного хлеба может существенно снизить риск появления…
Эксперты подтвердили подлинность необычного автопортрета Ван…
Ученые: Растения отлично умеют…
Ученые рассказали об опасностях крабовых…
Медики: Смертельной опасности подвергаются люди с низким уровнем лимфоцитов в…
Медики рассказали о влиянии мультфильмов на психику…
Ученые планируют создать базу на Фобосе для управления роботами на…
Участница «Голоса» Евгения Дравина родила двойню от экс-возлюбленного Анны…
Алла Пугачева о вокале дочери Лизы: «Достойная замена…
Современная реконструкция от Года Нисанова и Зараха Илиева: сохранение облика, изменение…
Телеведущая Ксения Собчак поделилась «сексуальным» видео под душем на…
«Ради повышения»: Мила Сивацкая из сериала «Гранд» показала фото в постели с двумя…
Брэд Питт и Анджелина Джоли будут совместно выпускать…
Анна Снаткина ответила на поздравления со второй беременностью: «Просто рука так…
Наталья Фриске похудела и показала изменившуюся фигуру в…
«Не могу носить это в себе»: Оззи Осборн впервые рассказал о болезни…
Людмила Поргина испугала Юлию Меньшову пожеланием иметь мужа с…
«Красивые ножки»: Екатерина Гусева вышла на сцену без…
Дизайнеры показали уникальный «Запорожец» на тюнинг-шоу Ultimate…
"Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке": Мама Ольги Бузовой прокомментировала ее роман с Давидом…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пытается перебить неприятный запах тела сильными…
Жасмин почтила память матери Маргариты Семеновны Манахимовой лепкой…
Toyota в следующем месяце представит свой новый маленький…
Просмотреть все новости