Ученые: Частое употребление черного хлеба может существенно снизить риск появления инфаркта





Они пригласили 60 тысяч добровольцев, которые после деления на группы имели в меню разные виды хлеба. Стало известно, что ржаные и овсяные продукты, а также пшеничные отруби, имеют в составе витамины В6 и В9. Они помогают защитить сердце от развития заболеваний, а также борются с другими патологиями.В черном хлебе есть йод, магний, цинк и калий. Эти вещества помогают нормализовать работу органов и систем, но медики предупреждают, что некоторым людям он противопоказан к употреблению.