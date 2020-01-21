"Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке": Мама Ольги Бузовой прокомментировала ее роман с Давидом Манукяном





Прокомментировать отношения между Ольгой Бузовой и Давой журналисты попросили мать звезды. Родственнице артистки рассказали, что ее и потенциального будущего зятя уже давно "расписали" в Сети, хотя сами знаменитости никаких явных поводов для этого не давали. Женщина ответила, что видела визуально избранника дочери, блогера она знает. Также она добавила, что "на заборе тоже что-то пишут", но это не означает правдивость выражений.По поводу того, что Ольга Бузова, естественно, считает Давида Манукяна самым хорошим, ее мать сказала:. Примечательно, что прежде в Сети появились сведения, якобы родственница звезды проекта "Дом-2" нашла шокирующие сведения касательно прошлого Давы и его романтических встреч с мужчинами.