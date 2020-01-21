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Участница «Голоса» Евгения Дравина родила двойню от экс-возлюбленного Анны Седоковой

Модель Евгения Дравина, принимавшая участие в V сезоне развлекательного вокального телешоу талантов «Голос», родила двойню. Отцом детей является предприниматель Артём Комаров, экс-возлюбленный певицы Анны Седоковой. Недавно пара узаконила свои отношения.
Участница «Голоса» Евгения Дравина родила двойню от экс-возлюбленного Анны Седоковой

Девочки родились 5 декабря, но радостной новостью Евгения Дравина поделилась с общественностью только теперь. По словам модели, роды оказались сложными, ей пришлось провести в реанимации около месяца. Дочерей участница «Голоса» назвала Софией и Марусей.

Евгения Дравина в Facebook отметила: став мамой, она сделала кардинальную переоценку жизненных ценностей. Возлюбленная экс-избранника Анны Седоковой уверила поклонников - она будет прикладывать максимум усилий, чтобы стать для своих детей самой лучшей мамой.

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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 23:00

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