Участница «Голоса» Евгения Дравина родила двойню от экс-возлюбленного Анны Седоковой
Модель Евгения Дравина, принимавшая участие в V сезоне развлекательного вокального телешоу талантов «Голос», родила двойню. Отцом детей является предприниматель Артём Комаров, экс-возлюбленный певицы Анны Седоковой. Недавно пара узаконила свои отношения.
Девочки родились 5 декабря, но радостной новостью Евгения Дравина поделилась с общественностью только теперь. По словам модели, роды оказались сложными, ей пришлось провести в реанимации около месяца. Дочерей участница «Голоса» назвала Софией и Марусей.
Евгения Дравина в Facebook отметила: став мамой, она сделала кардинальную переоценку жизненных ценностей. Возлюбленная экс-избранника Анны Седоковой уверила поклонников - она будет прикладывать максимум усилий, чтобы стать для своих детей самой лучшей мамой.
Девочки родились 5 декабря, но радостной новостью Евгения Дравина поделилась с общественностью только теперь. По словам модели, роды оказались сложными, ей пришлось провести в реанимации около месяца. Дочерей участница «Голоса» назвала Софией и Марусей.
Евгения Дравина в Facebook отметила: став мамой, она сделала кардинальную переоценку жизненных ценностей. Возлюбленная экс-избранника Анны Седоковой уверила поклонников - она будет прикладывать максимум усилий, чтобы стать для своих детей самой лучшей мамой.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 23:00