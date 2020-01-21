Участница «Голоса» Евгения Дравина родила двойню от экс-возлюбленного Анны Седоковой





Девочки родились 5 декабря, но радостной новостью Евгения Дравина поделилась с общественностью только теперь. По словам модели, роды оказались сложными, ей пришлось провести в реанимации около месяца. Дочерей участница «Голоса» назвала Софией и Марусей.Евгения Дравина в Facebook отметила: став мамой, она сделала кардинальную переоценку жизненных ценностей. Возлюбленная экс-избранника Анны Седоковой уверила поклонников - она будет прикладывать максимум усилий, чтобы стать для своих детей самой лучшей мамой.