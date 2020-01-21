Алла Пугачева о вокале дочери Лизы: «Достойная замена растет!»
Дочь Аллы Пугачевой Лиза решила не отставать от брата Гарри, исполнив композицию на французском языке. После прослушивания восхищенная Примадонна призналась, что у нее растет достойная замена.
Звезда опубликовала видео в Instagram, на котором юная артистка эмоционально исполняет хит Джо Дассена «Les Champs Elysees». Лиза Галкина ритмично двигается под музыку, четко произносит слова на иностранном языке, после чего бежит в сторону Пугачевой, чтобы обнять мать.
Поклонники были восхищены выступлением ребенка, написав много лестных комментариев. Они назвали девочку чудом природы и красавицей, а также не сомневались, что она сможет стать артисткой и продолжить дело династии.
Звезда опубликовала видео в Instagram, на котором юная артистка эмоционально исполняет хит Джо Дассена «Les Champs Elysees». Лиза Галкина ритмично двигается под музыку, четко произносит слова на иностранном языке, после чего бежит в сторону Пугачевой, чтобы обнять мать.
Поклонники были восхищены выступлением ребенка, написав много лестных комментариев. Они назвали девочку чудом природы и красавицей, а также не сомневались, что она сможет стать артисткой и продолжить дело династии.