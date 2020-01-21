«Ради повышения»: Мила Сивацкая из сериала «Гранд» показала фото в постели с двумя мужчинами

Впрочем, как оказалось, данное фото было сделано на съемочной площадке. На нем актриса спит в центре огромной кровати, а по обе стороны от нее расположились двое мужчин. Разумеется, о том, по каким причинам эта троица оказалась вместе в одной постели, никто не сообщил. Сама Сивацкая ограничилась лишь шутливым комментарием.- обратилась актриса к подписчикам.Поклонники артистки, к слову, ее юмор оценили и даже оставили под этой публикацией немало забавных комментариев., - шутят пользователи.