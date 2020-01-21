«Ради повышения»: Мила Сивацкая из сериала «Гранд» показала фото в постели с двумя мужчинами
Известная российская актриса Мила Сивацкая, знакомая зрителям по роли в популярном сериале «Гранд», опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, который заинтриговал поклонников артистки. На представленном кадре она запечатлена в постели с двумя мужчинами.
Впрочем, как оказалось, данное фото было сделано на съемочной площадке. На нем актриса спит в центре огромной кровати, а по обе стороны от нее расположились двое мужчин. Разумеется, о том, по каким причинам эта троица оказалась вместе в одной постели, никто не сообщил. Сама Сивацкая ограничилась лишь шутливым комментарием. «Представляете себе такое утро?» - обратилась актриса к подписчикам.
Поклонники артистки, к слову, ее юмор оценили и даже оставили под этой публикацией немало забавных комментариев. «Это все ради повышения», «Что там происходит», «Мне кажется, или Мила уснула», «Вот это поворот», - шутят пользователи.
Впрочем, как оказалось, данное фото было сделано на съемочной площадке. На нем актриса спит в центре огромной кровати, а по обе стороны от нее расположились двое мужчин. Разумеется, о том, по каким причинам эта троица оказалась вместе в одной постели, никто не сообщил. Сама Сивацкая ограничилась лишь шутливым комментарием. «Представляете себе такое утро?» - обратилась актриса к подписчикам.
Поклонники артистки, к слову, ее юмор оценили и даже оставили под этой публикацией немало забавных комментариев. «Это все ради повышения», «Что там происходит», «Мне кажется, или Мила уснула», «Вот это поворот», - шутят пользователи.