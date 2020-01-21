АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: длительная задержка дыхания поможет при лучевой терапии аритмии…
EUR 68.21 USD 61.47
Курс валют на 21.01.2020

"Не хватает напористости и мужской мудрости": Алена Водонаева не верит в перспективы романа Бузовой и Манукяна

Телеведущая и модель Алена Водонаева высказалась об отношениях между Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. По мнению журналистки, с молодым избранником "далеко не уедешь", а Даве не хватает мужской мудрости и напористости.
"Не хватает напористости и мужской мудрости": Алена Водонаева не верит в перспективы романа Бузовой и Манукяна

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева скептически относится к роману между звездой проекта "Дом-2" Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Как известно, избранник младше певицы на 8 лет. 37-летняя журналистка, которая сама сейчас встречается с 23-летним хоккеистом, уверена, перспектив у отношений с младшим мужчиной практически нет. Дело даже не доходах, отметила звезда. У Манукяна 10 миллионов подписчиков, а потому он неплохо зарабатывает. Пиар тоже не при чем, хотя влюбленные то и дело показывают совместные снимки и видео, таким образом поднимая популярность. У Давы, считает Водонаева, не хватает мужской напористости и мудрости.

Сильные женщины, уточнила Алена Водонаева, которые успешны в жизни, иногда хотят, чтобы их просто успокоили и поддержали, чтобы мужчина сказал "не переживай, все будет хорошо" и взял все в свои руки. Вряд ли это сможет сделать блогер для Бузовой, отмечает журналистка, так как ей не верится, что он станет сам решать все проблемы, даже на совместном отдыхе.

Алена Водонаева добавила, что в "романе напоказ" нет ничего плохого, такие отношения были у Анастасии Ивлеевой и Элджея, но в итоге закончились свадьбой, а свои отношения напоказ Бузова выставляла и в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Примечательно, что между бывшим супругом и нынешним избранником Ольги Бузовой Алена Водонаева нашла даже внешнее сходство. Певице нравится определенный типаж мужчин со своими особенностями в поведении, отметила журналистка.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Фриске похудела и показала изменившуюся фигуру в…
«Не могу носить это в себе»: Оззи Осборн впервые рассказал о болезни…
Людмила Поргина испугала Юлию Меньшову пожеланием иметь мужа с…
«Красивые ножки»: Екатерина Гусева вышла на сцену без…
Дизайнеры показали уникальный «Запорожец» на тюнинг-шоу Ultimate…
"Мы все хорошие, когда спим зубами к стенке": Мама Ольги Бузовой прокомментировала ее роман с Давидом…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно пытается перебить неприятный запах тела сильными…
Жасмин почтила память матери Маргариты Семеновны Манахимовой лепкой…
Toyota в следующем месяце представит свой новый маленький…
Участники "Дома-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян признались, что у них родится…
Юлия Савичева призвала фанатов чаще выражать чувства тактильным…
"Не хватает напористости и мужской мудрости": Алена Водонаева не верит в перспективы романа Бузовой и…
«Помолвочное кольцо» ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой оказалось из старых…
Специалист в сфере технологий Леонтий Букштейн рассказал о возможных инновациях в iPhone…
Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева призналась, что сильно скучает по сыну, когда он у…
"Хотел отдать дань городу": Дмитрий Харатьян рассказал, почему не переезжает из Красногорска в…
Один из пяти экземпляров купе Zagato Mostro будет продан на…
Филипп Киркоров выиграл судебный процесс против Дидье…
Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно опасается, что ребенок унаследует вредные привычки Иосифа…
Эксперты рассказали, как водителей наказывают за неправильной включенный сигнал…
Разработчики из Microsoft приступили к редизайну Windows…
«Большая трагедия»: В правительстве Пензенской области прокомментировали смерть актрисы Марины…
Экологи и активисты побывали с визитом в экотехнопарке…
«Форменное издевательство»: Журналист Павел Садков назвал сериал «Крепостная» жалкой копией «Рабыни…
Универсал Lada Vesta оказался успешней сородича в кузове…
Эвелина Бледанс положительно отреагировала на информацию о выплатах материнского капитала в…
Huawei объявила о переходе на российскую операционную…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что получила в качестве приза однокомнатную квартиру без…
Просмотреть все новости