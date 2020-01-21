"Не хватает напористости и мужской мудрости": Алена Водонаева не верит в перспективы романа Бузовой и Манукяна





Телеведущая и журналистка Алена Водонаева скептически относится к роману между звездой проекта "Дом-2" Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном. Как известно, избранник младше певицы на 8 лет. 37-летняя журналистка, которая сама сейчас встречается с 23-летним хоккеистом, уверена, перспектив у отношений с младшим мужчиной практически нет. Дело даже не доходах, отметила звезда. У Манукяна 10 миллионов подписчиков, а потому он неплохо зарабатывает. Пиар тоже не при чем, хотя влюбленные то и дело показывают совместные снимки и видео, таким образом поднимая популярность. У Давы, считает Водонаева, не хватает мужской напористости и мудрости.Сильные женщины, уточнила Алена Водонаева, которые успешны в жизни, иногда хотят, чтобы их просто успокоили и поддержали, чтобы мужчина сказал "не переживай, все будет хорошо" и взял все в свои руки. Вряд ли это сможет сделать блогер для Бузовой, отмечает журналистка, так как ей не верится, что он станет сам решать все проблемы, даже на совместном отдыхе.Алена Водонаева добавила, что в "романе напоказ" нет ничего плохого, такие отношения были у Анастасии Ивлеевой и Элджея, но в итоге закончились свадьбой, а свои отношения напоказ Бузова выставляла и в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. Примечательно, что между бывшим супругом и нынешним избранником Ольги Бузовой Алена Водонаева нашла даже внешнее сходство. Певице нравится определенный типаж мужчин со своими особенностями в поведении, отметила журналистка.