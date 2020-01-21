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«Помолвочное кольцо» ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой оказалось из старых запасов

Накануне певица Ольга Бузова отметила свой 34-й день рождения. Отчётом с праздника звезда поделилась со своими подписчиками в Instagram.
«Помолвочное кольцо» ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой оказалось из старых запасов

В настоящее время, звезда проводит свой отпуск в Таиланде, отдыхая вместе со своим молодым человеком Давидом Манукяном. Отчётами о прекрасном времяпрепровождении она охотно делится со своими поклонниками. На одном из таких снимков подписчики заметили на руке певицы помолвочное кольцо с бриллиантом внушительных размеров, после чего многие сделали вывод, что Давид сделал Ольге предложение. По некоторым данным, это кольцо уже давно находится в коллекции телеведущей, а её возлюбленный пока не предложил руку и сердце.

Между тем, Давид Манукян преподнёс своей второй половинке шикарный подарок. Он подарил Бузовой браслет от Gucci, выполненный из золота и украшенный бриллиантами. По некоторым данным такое украшение стоит 350 – 400 тысяч рублей. При этом многие поклонники не исключают возможность скорой помолвки, наблюдая за отношениями звёздной пары и отмечая то, что влюблённые практически не отходят друг от друга.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 19:39

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