«Помолвочное кольцо» ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой оказалось из старых запасов





В настоящее время, звезда проводит свой отпуск в Таиланде, отдыхая вместе со своим молодым человеком Давидом Манукяном. Отчётами о прекрасном времяпрепровождении она охотно делится со своими поклонниками. На одном из таких снимков подписчики заметили на руке певицы помолвочное кольцо с бриллиантом внушительных размеров, после чего многие сделали вывод, что Давид сделал Ольге предложение. По некоторым данным, это кольцо уже давно находится в коллекции телеведущей, а её возлюбленный пока не предложил руку и сердце.Между тем, Давид Манукян преподнёс своей второй половинке шикарный подарок. Он подарил Бузовой браслет от Gucci, выполненный из золота и украшенный бриллиантами. По некоторым данным такое украшение стоит 350 – 400 тысяч рублей. При этом многие поклонники не исключают возможность скорой помолвки, наблюдая за отношениями звёздной пары и отмечая то, что влюблённые практически не отходят друг от друга.