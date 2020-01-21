Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева призналась, что сильно скучает по сыну, когда он у отца





Нелли Ермолаева не так давно призналась, что окончательно решила развестись со своим экс-супругом Кириллом Андреевым. Мужчина на новогодние праздники улетел на Мальдивы, где проводил время в одиночестве, тогда как молодая мамочка осталась с маленьким сыном Мироном в Москве. Перед признанием по поводу развода Нелли Ермолаева рассказала в соцсети, что готовится к переезду и теперь понятно, что она сменила жилье, а муж остался в их прежней квартире.Теперь же Нелли Ермолаева разместила в Instagram публикацию, где рассказала, что ей очень тоскливо без Мирона, хотя отец забрал маленького сына только на один день. Мать сильно скучает без ребенка и ждет его возвращения.Примечательно, что новость о разводе Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева стала для их поклонников полной неожиданностью. Многие отметили, что считали их идеальной парой, а также до последнего надеялись на воссоединение семьи хотя бы ради общего сына. Прежде Ермолаева не раз говорила, что родители должны сохранять отношения ради своих детей.