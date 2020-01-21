Звезда проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева призналась, что сильно скучает по сыну, когда он у отца
Звезда и бывшая участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева призналась, что сильно скучает по своему сыну, когда маленький Мирон гостит у отца. Соответствующий пост брюнетка разместила в соцсети Instagram.
Нелли Ермолаева не так давно призналась, что окончательно решила развестись со своим экс-супругом Кириллом Андреевым. Мужчина на новогодние праздники улетел на Мальдивы, где проводил время в одиночестве, тогда как молодая мамочка осталась с маленьким сыном Мироном в Москве. Перед признанием по поводу развода Нелли Ермолаева рассказала в соцсети, что готовится к переезду и теперь понятно, что она сменила жилье, а муж остался в их прежней квартире.
Теперь же Нелли Ермолаева разместила в Instagram публикацию, где рассказала, что ей очень тоскливо без Мирона, хотя отец забрал маленького сына только на один день. Мать сильно скучает без ребенка и ждет его возвращения.
Примечательно, что новость о разводе Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева стала для их поклонников полной неожиданностью. Многие отметили, что считали их идеальной парой, а также до последнего надеялись на воссоединение семьи хотя бы ради общего сына. Прежде Ермолаева не раз говорила, что родители должны сохранять отношения ради своих детей.
Нелли Ермолаева не так давно призналась, что окончательно решила развестись со своим экс-супругом Кириллом Андреевым. Мужчина на новогодние праздники улетел на Мальдивы, где проводил время в одиночестве, тогда как молодая мамочка осталась с маленьким сыном Мироном в Москве. Перед признанием по поводу развода Нелли Ермолаева рассказала в соцсети, что готовится к переезду и теперь понятно, что она сменила жилье, а муж остался в их прежней квартире.
Теперь же Нелли Ермолаева разместила в Instagram публикацию, где рассказала, что ей очень тоскливо без Мирона, хотя отец забрал маленького сына только на один день. Мать сильно скучает без ребенка и ждет его возвращения.
Примечательно, что новость о разводе Нелли Ермолаевой и Кирилла Андреева стала для их поклонников полной неожиданностью. Многие отметили, что считали их идеальной парой, а также до последнего надеялись на воссоединение семьи хотя бы ради общего сына. Прежде Ермолаева не раз говорила, что родители должны сохранять отношения ради своих детей.