Брэд Питт и Анджелина Джоли будут совместно выпускать шампанское





Примечательно, что бракоразводный процесс между голливудскими знаменитостями был довольно напряженным и продолжался несколько лет. За это время Питт и Джоли спорили за общих детей и совместное имущество. Поделить ни то, ни другое кинозвездам не удалось, поэтому в их совместном владении до сих пор остается недвижимость и довольно прибыльный бизнес в виде собственной винодельни, в покупку которой около девяти лет тому назад звездные супруги вложили 67 миллионов долларов.Как выяснилось, винодельня приносит неплохие деньги, поэтому продавать ее при разводе актеры не решились. Не удалось достичь договоренностей и по поводу раздела этого актива, а потому было принято решение продолжить вести дело совместно, чтобы впоследствии он достался в наследство детям пары.Более того, совсем недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт даже решили запустить на своем предприятии производство нового напитка – розового шампанского, чтобы привлечь внимание потребителей. Производственный процесс уже налажен и запущен, поэтому, как сообщает пресса, всего через несколько месяцев первые бутылки с новым напитком от легенд Голливуда могут появиться на прилавках магазинов.