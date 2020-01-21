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Брэд Питт и Анджелина Джоли будут совместно выпускать шампанское

Известные голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, которые развелись всего несколько лет тому назад, похоже, все-таки будут вынуждены общаться чаще. Артисты решили совместно вести винодельческий бизнес и выпускать шампанское.
Брэд Питт и Анджелина Джоли будут совместно выпускать шампанское

Примечательно, что бракоразводный процесс между голливудскими знаменитостями был довольно напряженным и продолжался несколько лет. За это время Питт и Джоли спорили за общих детей и совместное имущество. Поделить ни то, ни другое кинозвездам не удалось, поэтому в их совместном владении до сих пор остается недвижимость и довольно прибыльный бизнес в виде собственной винодельни, в покупку которой около девяти лет тому назад звездные супруги вложили 67 миллионов долларов.

Как выяснилось, винодельня приносит неплохие деньги, поэтому продавать ее при разводе актеры не решились. Не удалось достичь договоренностей и по поводу раздела этого актива, а потому было принято решение продолжить вести дело совместно, чтобы впоследствии он достался в наследство детям пары.

Более того, совсем недавно Анджелина Джоли и Брэд Питт даже решили запустить на своем предприятии производство нового напитка – розового шампанского, чтобы привлечь внимание потребителей. Производственный процесс уже налажен и запущен, поэтому, как сообщает пресса, всего через несколько месяцев первые бутылки с новым напитком от легенд Голливуда могут появиться на прилавках магазинов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:52

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