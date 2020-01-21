Участники "Дома-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян признались, что у них родится мальчик





Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно долгое время держала новость о беременности в секрете, однако поделилась с поклонниками радостной новостью. У нее и Иосифа Оганесяна появится первенец, а теперь и узнали пол будущего ребенка. На своей странице в соцсети Instagram участница проекта "Дом-2" опубликовала совместный снимок с мужем, при этом влюбленные стоят возле торта с глазурью голубого цвета.Таким оригинальным способом Саша Черно и Иосиф Оганесян решили признаться, что они ждут появление на свет мальчика. Прежде молодая мамочка рассказала, что опасается за поведение избранника. Малыш, по мнению Черно, может унаследовать его вредные привычки.