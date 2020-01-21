Участники "Дома-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян признались, что у них родится мальчик
Участники проекта "Дом-2", супруги Александра Черно и Иосиф Оганесян накануне поделились радостной для себя новостью они знают пол будущего ребенка. На своей странице в соцсети Instagram будущая мамочка опубликовала снимок и оригинально рассказала, что ждет мальчика.
Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно долгое время держала новость о беременности в секрете, однако поделилась с поклонниками радостной новостью. У нее и Иосифа Оганесяна появится первенец, а теперь и узнали пол будущего ребенка. На своей странице в соцсети Instagram участница проекта "Дом-2" опубликовала совместный снимок с мужем, при этом влюбленные стоят возле торта с глазурью голубого цвета.
Таким оригинальным способом Саша Черно и Иосиф Оганесян решили признаться, что они ждут появление на свет мальчика. Прежде молодая мамочка рассказала, что опасается за поведение избранника. Малыш, по мнению Черно, может унаследовать его вредные привычки.
Звезда проекта "Дом-2" Александра Черно долгое время держала новость о беременности в секрете, однако поделилась с поклонниками радостной новостью. У нее и Иосифа Оганесяна появится первенец, а теперь и узнали пол будущего ребенка. На своей странице в соцсети Instagram участница проекта "Дом-2" опубликовала совместный снимок с мужем, при этом влюбленные стоят возле торта с глазурью голубого цвета.
Таким оригинальным способом Саша Черно и Иосиф Оганесян решили признаться, что они ждут появление на свет мальчика. Прежде молодая мамочка рассказала, что опасается за поведение избранника. Малыш, по мнению Черно, может унаследовать его вредные привычки.