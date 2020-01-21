Наталья Фриске похудела и показала изменившуюся фигуру в купальнике

Наталья Фриске, судя по снимку, находится в хорошей физической форме, если сопоставлять ее фигуру с прошлым годом. Ей удалось похудеть до рекордной отметки, что очень обрадовало бывшую певицу «Блестящих». Сейчас при росте 1,74 метра она весит не больше 65 кг. За последнее время знаменитость смогла избавиться от 10 кг и продолжает худеть.Данная процедура у Натальи Фриске началась с липосакции, так как она никак не могла начать ее естественным методом. Сестра Жанны Фриске хорошо понимала, что по завершению операции ей придется поддерживать форму с помощью физических занятий и правильного питания, поэтому в настоящее время активно трудится над собой.