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«Не могу носить это в себе»: Оззи Осборн впервые рассказал о болезни Паркинсона

Легенда рок-музыки Оззи Осборн решился откровенно рассказать широкой публике о своей борьбе с тяжелым заболеванием. Как признался артист в беседе с ведущими популярного утреннего шоу на американском ТВ, врачи ранее диагностировали у него болезнь Паркинсона.
«Не могу носить это в себе»: Оззи Осборн впервые рассказал о болезни Паркинсона

В то же время жена Осборна – Шэрон, - подчеркивает, что болезнь ее супруга вовсе не является смертельной. «Однако нервы в его теле все равно сильно затронуты. Бывают спокойные периоды, но потом ему становится довольно плохо», - отметила она. Как утверждает сам 71-летний артист, он решил рассказать о своей болезни лишь потому, что все время боролся с чувством вины, так как скрывал проблему. «Очень сложно что-то скрывать, ты ведь никогда в таком случае не будешь чувствовать себя хорошо, есть лишь чувство вины. А у меня вообще все очень плохо с хранением тайн. И я просто уже не могу носить это в себе, у меня больше нет оправданий молчанию», - заявил Осборн.

Музыкант добавил, что примерно год тому назад он вообще находился в крайне удручающем состоянии, пришлось перенести операцию, да и сейчас он принимает огромное количество различных лекарств. Примечательно, что весной минувшего года Оззи Осборн неожиданно отменил свое мировое турне, которое было запланировано практически на весь год. Тогда представители артиста заявили, что причина резкой смены планов заключается в полученной травме. Сообщалось, что Осборн якобы неудачно упал, находясь в своем доме в американском Лос-Анджелесе.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:23

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