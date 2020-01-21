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Людмила Поргина испугала Юлию Меньшову пожеланием иметь мужа с инвалидностью

Актриса Людмила Поргина, жена скончавшегося осенью 2018 года Николая Караченцова, накануне вечера памяти актёра стала гостьей телепередачи «Секрет на миллион». Среди прочего, вдова народного артиста рассказала об унизившем её разговоре с Юлией Меньшовой, которой она пожелала мужа с инвалидностью, чем испугала телеведущую.
Людмила Поргина испугала Юлию Меньшову пожеланием иметь мужа с инвалидностью

Вечер памяти Караченцова запланирован на 27 января, площадкой для его проведения станет театр «Ленком». Мероприятие должно было пройти в октябре ушедшего года, но в связи со смертью худрука Марка Захарова оно было перенесено. Актёр посвятил «Ленкому» 37 лет своей жизни, пока в 2005 году не попал в жуткое ДТП и стал инвалидом. Однако Поргина не только неустанно боролась за здоровье мужа, но пыталась всячески добавить в его ставшую однообразной жизнь красок. Избранница актёра посещала с ним многие светские мероприятия, брала с собой в путешествия. Всё это породило слухи, будто бы актриса тратит на себя денежные средства, предназначенные на лечение супруга. Некоторые даже обвиняли артистку в том, что она якобы использует болезненное состояние мужа в целях пиара.

В разговоре с Лерой Кудрявцевой Людмила Поргина решила прокомментировать злые толки. Вдова актёра со слезами на глазах отметила: за всё то время, пока она боролась за здоровье избранника, услышала о себе настолько много негатива, что уже не боится ничего. Актриса также заявила: некоторые представители отечественного шоу-бизнеса иногда даже не здоровались, проходя мимо больного Караченцова, и это его очень сильно огорчало.

Вспомнила Поргина и неприятный разговор с Меньшовой, напрямую спросившей у неё, на какие денежные средства она «ходит по французским ресторанам» и «зачем она пиарится». Такие унизительные вопросы ранили актрису, тем более что телеведущую она знала, когда та была ещё маленькой.

«После того как съёмки передачи завершились, я подошла к ней и, протянув руку, сказала: «Если хотите, можете взять мой пиар! Пусть ваш муж станет инвалидом!» Было заметно, как она вздрогнула, так как испугалась», – рассказала Поргина, добавив, что Меньшова тогда так и не протянула ей свою руку.

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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:18

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