Людмила Поргина испугала Юлию Меньшову пожеланием иметь мужа с инвалидностью

«После того как съёмки передачи завершились, я подошла к ней и, протянув руку, сказала: «Если хотите, можете взять мой пиар! Пусть ваш муж станет инвалидом!» Было заметно, как она вздрогнула, так как испугалась», – рассказала Поргина, добавив, что Меньшова тогда так и не протянула ей свою руку.





Вечер памяти Караченцова запланирован на 27 января, площадкой для его проведения станет театр «Ленком». Мероприятие должно было пройти в октябре ушедшего года, но в связи со смертью худрука Марка Захарова оно было перенесено. Актёр посвятил «Ленкому» 37 лет своей жизни, пока в 2005 году не попал в жуткое ДТП и стал инвалидом. Однако Поргина не только неустанно боролась за здоровье мужа, но пыталась всячески добавить в его ставшую однообразной жизнь красок. Избранница актёра посещала с ним многие светские мероприятия, брала с собой в путешествия. Всё это породило слухи, будто бы актриса тратит на себя денежные средства, предназначенные на лечение супруга. Некоторые даже обвиняли артистку в том, что она якобы использует болезненное состояние мужа в целях пиара.В разговоре с Лерой Кудрявцевой Людмила Поргина решила прокомментировать злые толки. Вдова актёра со слезами на глазах отметила: за всё то время, пока она боролась за здоровье избранника, услышала о себе настолько много негатива, что уже не боится ничего. Актриса также заявила: некоторые представители отечественного шоу-бизнеса иногда даже не здоровались, проходя мимо больного Караченцова, и это его очень сильно огорчало.Вспомнила Поргина и неприятный разговор с Меньшовой, напрямую спросившей у неё, на какие денежные средства она «ходит по французским ресторанам» и «зачем она пиарится». Такие унизительные вопросы ранили актрису, тем более что телеведущую она знала, когда та была ещё маленькой.