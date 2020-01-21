«Красивые ножки»: Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Произошло это в рамках концерта, посвященного памяти известного музыканта Владимира Высоцкого. Перед зрителями на сцену в один из моментов вышла Екатерина Гусева, на которой были надеты лишь жакет и колготки-сетка, поэтому оценить стройность ног знаменитости могли все желающие. К слову, вместе с Гусевой на сцену также вышла группа мужчин в шляпах и костюмах, одного из которых актриса схватила за шею во время исполнения отведенного ей музыкального номера.Позднее серия снимков, сделанных во время этого выступления, была опубликована на страничке артистки в социальной сети Instagram. Подписчики Гусевой пришли в восторг от смелости образа и ее стройной фигуры., - пишут в комментария удивленные пользователи.