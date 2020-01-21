«Красивые ножки»: Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Известная российская актриса Екатерина Гусева появилась на сцене в не совсем привычном для нее внешнем виде. 43-летняя звезда и прежде позволяла себе весьма откровенные наряды, но в этот раз она появилась на сцене без юбки, чем переполошила общественность.
Произошло это в рамках концерта, посвященного памяти известного музыканта Владимира Высоцкого. Перед зрителями на сцену в один из моментов вышла Екатерина Гусева, на которой были надеты лишь жакет и колготки-сетка, поэтому оценить стройность ног знаменитости могли все желающие. К слову, вместе с Гусевой на сцену также вышла группа мужчин в шляпах и костюмах, одного из которых актриса схватила за шею во время исполнения отведенного ей музыкального номера.
Позднее серия снимков, сделанных во время этого выступления, была опубликована на страничке артистки в социальной сети Instagram. Подписчики Гусевой пришли в восторг от смелости образа и ее стройной фигуры. «Красивые ножки», «Столько секса», «Очень горячо», - пишут в комментария удивленные пользователи.
Произошло это в рамках концерта, посвященного памяти известного музыканта Владимира Высоцкого. Перед зрителями на сцену в один из моментов вышла Екатерина Гусева, на которой были надеты лишь жакет и колготки-сетка, поэтому оценить стройность ног знаменитости могли все желающие. К слову, вместе с Гусевой на сцену также вышла группа мужчин в шляпах и костюмах, одного из которых актриса схватила за шею во время исполнения отведенного ей музыкального номера.
Позднее серия снимков, сделанных во время этого выступления, была опубликована на страничке артистки в социальной сети Instagram. Подписчики Гусевой пришли в восторг от смелости образа и ее стройной фигуры. «Красивые ножки», «Столько секса», «Очень горячо», - пишут в комментария удивленные пользователи.