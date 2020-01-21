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Жасмин почтила память матери Маргариты Семеновны Манахимовой лепкой пельменей

Жасмин опубликовала фотографию, где показала процесс лепки пельменей. Так она почтила память умершей матери Маргариты Семеновны Манахимовой.
Жасмин почтила память матери Маргариты Семеновны Манахимовой лепкой пельменей

Жасмин удивила определенных почитателей соблюдением традиций, которые больше свойственны обычным людям. В день рождения умершей матери певица в компании бабушки налепила пельменей, почтив память родительницы. Как заявила знаменитость в Instagram-аккаунте, 21 января ее маме исполнилось бы 65 лет, а горе от ее кончины звезде проще разделить с бабушкой.

Фанаты оценили старания Жасмин. Некоторые удивились, что она сама готовит дома, так как считали, что певица нанимает для этого поваров. Они пожелали ее бабушке долгих лет жизни, оценив сюжет. «Такие фотографии согревают и умиляют», - написал некий комментатор.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:00

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