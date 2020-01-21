Жасмин почтила память матери Маргариты Семеновны Манахимовой лепкой пельменей

Жасмин удивила определенных почитателей соблюдением традиций, которые больше свойственны обычным людям. В день рождения умершей матери певица в компании бабушки налепила пельменей, почтив память родительницы. Как заявила знаменитость в Instagram-аккаунте, 21 января ее маме исполнилось бы 65 лет, а горе от ее кончины звезде проще разделить с бабушкой.Фанаты оценили старания Жасмин. Некоторые удивились, что она сама готовит дома, так как считали, что певица нанимает для этого поваров. Они пожелали ее бабушке долгих лет жизни, оценив сюжет., - написал некий комментатор.