Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что получила в качестве приза однокомнатную квартиру без отделки





Только недавно звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель делилась своей радостью по поводу выигранной квартиры за заслуженное первое место в конкурсе "Человек года". Организаторы пообещали ей и Дмитрию Дмитренко жилплощадь в одной из новостроек в Москве. Теперь же сама молодая мамочка в программе "Бородина против Бузовой" призналась Ольге Орловой, что жилое помещение имеет 33 квадратных метра, без учета черновой отделки. Дом еще находится на завершающей стадии строительства, документов и ключей на приз сама звезда реалити-шоу еще не получила.Тем не менее, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко уже решили для себя, что сделают в новой квартире дизайнерский ремонт, правда не уточнили, будут ли они требовать финансирование у организаторов проекта, как это сделал муж Марины Африкантовой Роман Капаклы, или оплатят работу дизайнеров сами, а затем сдадут ее в аренду. Сами молодые родители хотят взять в ипотеку двух- или трехкомнатную квартиру в столице, выигранная достанется старшей их дочери Василисе.