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Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что получила в качестве приза однокомнатную квартиру без отделки

Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель ответила на многочисленные вопросы поклонников и призналась, что получила в качестве приза в конкурсе "Человек года" однокомнатную квартиру. Как уточнила молодая мамочка, отделки в помещении нет.
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что получила в качестве приза однокомнатную квартиру без отделки

Только недавно звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель делилась своей радостью по поводу выигранной квартиры за заслуженное первое место в конкурсе "Человек года". Организаторы пообещали ей и Дмитрию Дмитренко жилплощадь в одной из новостроек в Москве. Теперь же сама молодая мамочка в программе "Бородина против Бузовой" призналась Ольге Орловой, что жилое помещение имеет 33 квадратных метра, без учета черновой отделки. Дом еще находится на завершающей стадии строительства, документов и ключей на приз сама звезда реалити-шоу еще не получила.

Тем не менее, Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко уже решили для себя, что сделают в новой квартире дизайнерский ремонт, правда не уточнили, будут ли они требовать финансирование у организаторов проекта, как это сделал муж Марины Африкантовой Роман Капаклы, или оплатят работу дизайнеров сами, а затем сдадут ее в аренду. Сами молодые родители хотят взять в ипотеку двух- или трехкомнатную квартиру в столице, выигранная достанется старшей их дочери Василисе.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:28

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