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Эксперты подтвердили подлинность необычного автопортрета Ван Гога

Автопортрет Ван Гога за 1889 год признали подлинным в Музее Ван Гога в Амстердаме. Эксперты выяснили, что необычная картина является единственной, которую художник написал, страдая от психоза.
Эксперты подтвердили подлинность необычного автопортрета Ван Гога

Искусствоведы определили автопортрет Ван Гога (1889) как единственную работу, написанную голландским мастером. Он был нарисован, когда художник находился в приюте Сен-Реми во Франции в конце лета 1889 года, но сомнения в подлинности картины возникли примерно с 1970 года. Национальная галерея в Норвегии, которой принадлежит работа, отправила ее голландским специалистам, которые сделали рентген холста, исследования мазков и отсылки в письмах к брату Ван Гога Тео. В этих посланиях артист описал автопортрет как «попытку во время недуга».

Музей Осло купил картину в 1910 году у французского антиквара, сделав ее первым автопортретом Ван Гога, попавшим в публичную коллекцию. Вопросы о подлинности возникли из-за использования менее ярких цветов, чем в других работах того же периода, включая приглушенные синие и желтые оттенки, а также низкокачественных лакокрасочных материалов. За год до того, как нарисовать автопортрет, Ван Гог отрезал собственное ухо после ссоры со своим другом и коллегой художником Полем Гогеном, начав долгий период пребывания в больницах и приютах. Картина в настоящее время выставлена в музее Ван Гога в Амстердаме и вернется в Осло, когда новый национальный музей откроется в 2021 году.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 05:00

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