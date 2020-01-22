Эксперты подтвердили подлинность необычного автопортрета Ван Гога

Искусствоведы определили автопортрет Ван Гога (1889) как единственную работу, написанную голландским мастером. Он был нарисован, когда художник находился в приюте Сен-Реми во Франции в конце лета 1889 года, но сомнения в подлинности картины возникли примерно с 1970 года. Национальная галерея в Норвегии, которой принадлежит работа, отправила ее голландским специалистам, которые сделали рентген холста, исследования мазков и отсылки в письмах к брату Ван Гога Тео. В этих посланиях артист описал автопортрет как «попытку во время недуга».Музей Осло купил картину в 1910 году у французского антиквара, сделав ее первым автопортретом Ван Гога, попавшим в публичную коллекцию. Вопросы о подлинности возникли из-за использования менее ярких цветов, чем в других работах того же периода, включая приглушенные синие и желтые оттенки, а также низкокачественных лакокрасочных материалов. За год до того, как нарисовать автопортрет, Ван Гог отрезал собственное ухо после ссоры со своим другом и коллегой художником Полем Гогеном, начав долгий период пребывания в больницах и приютах. Картина в настоящее время выставлена в музее Ван Гога в Амстердаме и вернется в Осло, когда новый национальный музей откроется в 2021 году.