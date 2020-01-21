Юлия Савичева призвала фанатов чаще выражать чувства тактильным методом

Исполнительница отметила, что лишь начала приходит в себя после «зверского вируса». Она несколько дней пролежала дома с высокой температурой, принимая при этом антибиотики. Ныне звезда идет на поправку, попросив поклонников относится внимательнее к здоровью и при первых признаках не выходить на улицу.В мире 21 января люди отмечают Международный день объятий. По традиции обнимать нужно даже незнакомцев. Торжество возникло в 1986 году в США, но позже распространилось в других странах. Юлия Савичева в честь этого праздника продемонстрировала фотографию, где она изображена вместе с супругом Александром Аршиновым, пара позировала на фоне пирса, прижавшись друг к другу. Певица уверена, что обниматься с любимыми стоит и без поводов, предлагая делать это и своим почитателям, чтобы они получили больше радости.