Юлия Савичева призвала фанатов чаще выражать чувства тактильным методом
Певица Юлия Савичева предложила фанатам чаще выражать собственные чувства тактильным методом. Так она поддержала празднование Международного дня объятия.
Исполнительница отметила, что лишь начала приходит в себя после «зверского вируса». Она несколько дней пролежала дома с высокой температурой, принимая при этом антибиотики. Ныне звезда идет на поправку, попросив поклонников относится внимательнее к здоровью и при первых признаках не выходить на улицу.
В мире 21 января люди отмечают Международный день объятий. По традиции обнимать нужно даже незнакомцев. Торжество возникло в 1986 году в США, но позже распространилось в других странах. Юлия Савичева в честь этого праздника продемонстрировала фотографию, где она изображена вместе с супругом Александром Аршиновым, пара позировала на фоне пирса, прижавшись друг к другу. Певица уверена, что обниматься с любимыми стоит и без поводов, предлагая делать это и своим почитателям, чтобы они получили больше радости.
Исполнительница отметила, что лишь начала приходит в себя после «зверского вируса». Она несколько дней пролежала дома с высокой температурой, принимая при этом антибиотики. Ныне звезда идет на поправку, попросив поклонников относится внимательнее к здоровью и при первых признаках не выходить на улицу.
В мире 21 января люди отмечают Международный день объятий. По традиции обнимать нужно даже незнакомцев. Торжество возникло в 1986 году в США, но позже распространилось в других странах. Юлия Савичева в честь этого праздника продемонстрировала фотографию, где она изображена вместе с супругом Александром Аршиновым, пара позировала на фоне пирса, прижавшись друг к другу. Певица уверена, что обниматься с любимыми стоит и без поводов, предлагая делать это и своим почитателям, чтобы они получили больше радости.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:46