Ученые рассказали об опасностях крабовых палочек
Ученые рассказали об опасности крабовых палочек. После проведенного исследования они выяснили, что из-за искусственного крабового мяса загрязняется атмосфера планеты.
Исследователи, сделав анализ процесса изготовления этих продуктов, узнали, что огромный ущерб экологии приносят суда-контейнеровозы, доставляющие рыбу, которую выловили, на завод. Такие виды водного транспорта тратят огромное количество топлива, а для экономии собственники пользуются дешевым горючим, выбрасывающим в атмосферу много диоксида серы.
Диоксид серы сильно загрязняет воздух. Ученые напоминают, что избыток допускаемого концентрирования этого газа в атмосфере является источником возникновения заболеваний органов дыхания, развития онкологических процессов и сердечно-сосудистых болезней.
Исследователи, сделав анализ процесса изготовления этих продуктов, узнали, что огромный ущерб экологии приносят суда-контейнеровозы, доставляющие рыбу, которую выловили, на завод. Такие виды водного транспорта тратят огромное количество топлива, а для экономии собственники пользуются дешевым горючим, выбрасывающим в атмосферу много диоксида серы.
Диоксид серы сильно загрязняет воздух. Ученые напоминают, что избыток допускаемого концентрирования этого газа в атмосфере является источником возникновения заболеваний органов дыхания, развития онкологических процессов и сердечно-сосудистых болезней.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 03:00