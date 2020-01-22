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Ученые рассказали об опасностях крабовых палочек

Ученые рассказали об опасности крабовых палочек. После проведенного исследования они выяснили, что из-за искусственного крабового мяса загрязняется атмосфера планеты.

Исследователи, сделав анализ процесса изготовления этих продуктов, узнали, что огромный ущерб экологии приносят суда-контейнеровозы, доставляющие рыбу, которую выловили, на завод. Такие виды водного транспорта тратят огромное количество топлива, а для экономии собственники пользуются дешевым горючим, выбрасывающим в атмосферу много диоксида серы.

Диоксид серы сильно загрязняет воздух. Ученые напоминают, что избыток допускаемого концентрирования этого газа в атмосфере является источником возникновения заболеваний органов дыхания, развития онкологических процессов и сердечно-сосудистых болезней.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 03:00

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