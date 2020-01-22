Ученые рассказали об опасностях крабовых палочек





Исследователи, сделав анализ процесса изготовления этих продуктов, узнали, что огромный ущерб экологии приносят суда-контейнеровозы, доставляющие рыбу, которую выловили, на завод. Такие виды водного транспорта тратят огромное количество топлива, а для экономии собственники пользуются дешевым горючим, выбрасывающим в атмосферу много диоксида серы.Диоксид серы сильно загрязняет воздух. Ученые напоминают, что избыток допускаемого концентрирования этого газа в атмосфере является источником возникновения заболеваний органов дыхания, развития онкологических процессов и сердечно-сосудистых болезней.