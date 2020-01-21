Филипп Киркоров выиграл судебный процесс против Дидье Маруани

Адвокат Филиппа Киркорова недавно проинформировал общественность о том, что Пресненский суд города Москвы встал на сторону его клиента во время рассмотрения иска от Дидье Маруани. Французский композитор требовал 3 миллиона рублей от певца из России за клевету. Кроме того, в публикации соцсети Instagram юрист спросил лидера группы Space, не устал ли тот судиться. Киркоров, в свою очередь, поблагодарил правозащитников за профессиональную помощь.Напомним, что конфликты между 52-летним артистом и 66-летним клавишником начались в 2016 году, когда решался вопрос о предполагаемом плагиате в песне "Жестокая любовь". Тогда представители Дидье обвиняли Киркорова, что тот нарушил авторские права их клиента, использовав музыкальную составляющую композиции Symphonic Space Dream. В сентябре 2019 года музыкант из Франции обратился в московский суд с требованием взыскать с Филиппа Киркорова, его адвоката и некоторых СМИ компенсацию за распространение порочащих его имя слухов. Речь идет о предполагаемом вымогательстве денег у российской звезды.