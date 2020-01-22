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Ученые: Растения отлично умеют "считать"

Ученые считают, что растения умеют "считать". У них есть персональный химический калькулятор.

Биологи обнаружили, что растения способны включать биологический процесс, помогающий распределить объем запасов энергии в ночное время. Они используют химический калькулятор, разделяя ее на весь период, определяя, какое количество требуется чтобы пережить темноту. Такой процесс решает задачу, сколько энергии можно использовать, чтобы у растения были силы расти и формироваться дальше.

Фотосинтез работает, когда есть солнце. В этот период растения преобразовывают воду, солнечный свет, двуокись углерода в энергетический запас в виде цепочек сахаров, называемых крахмалом. В ночное время растения сжигают его для подпитки и роста. Расчеты у них точные, чтобы избежать голода.

Для воссоздания подсчетов растения, биологи выключали свет раньше, несмотря на привычку 12-часового дня. Находясь в темноте после 8-часового периода света, растения смогли скорректировать знакомый ритм роста ночью. Так как они не запаслись нужным количеством крахмала для работы в обычном ритме, они пересчитали свой коэффициент метаболизма. Конечно процесс подсчетов не осознанный, суть заключается в автоматических химических реакциях.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 04:00

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